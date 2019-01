Kun få kunne se månen skifte farve i morges

Skyer og snevejr gjorde det svært at få et glimt af den blodrøde måne tidligt mandag morgen.

Skyer, sne og slud satte en stopper for at følge måneformørkelsen i de tidlige morgentimer.

På museet Gram Lergrav var 10 morgenduelige gæster mødt op allerede klokken 04.30 - og de blev belønnet med et kvarters fuld sigt til månen.

- Omkring halv fem var den allerbedste tid. Der var klar himmel, og vi fik starten af forløbet med formørkelsen med. Det var fascinerende at se, hvordan mere og mere af månen blev dækket, siger museumsformidler Lars Petersen fra Gram Lergrav, der alligevel ikke kan lade være med at være lidt skuffet over, at de ikke kunne se hele forløbet.

Hele måneformørkelsen varede tre timer, og til sidst kunne månen igen ses i glimt.

Andre steder længere mod vest var det bedre vejr og mindre overskyet, så her var oplevelsen bedre - men vilkårene for at følge måneformørkelsen var meget svingende fra sted til sted.

I Esbjergt var fotograf Nicklas Skov Andersen blandt de morgenfriske og heldige, der fik set og foreviget blodmånen, som han beskriver som utrolig smuk. Du kan se et sammenklip af hans billeder øverst i artiklen.

Bedst mulighed i Nordvestjylland

Klaus Larsen, der er vagtchef hos DMI, fortæller til Ritzau, at der var bedst mulighed for at se måneformørkelsen i den nordvestlige del af Jylland samt på Lolland.

Den totale fase begyndte klokken 5.41, hvor månen stod 20 grader over horisonten mod vest.

Den totale del varede til klokken 6.44. Herefter gled månen over i jordens halvskygge, og det røde skær forsvandt.

Bliv klogere på, hvad der sker ved en måneformørkelse. Museumsformidler Lars Petersen fra Gram Lergrav fortæller.

Der går ni år, før det igen bliver muligt at opleve den totale fase af en total måneformørkelse i Danmark. Det sker nytårsaften i 2028.

Det er dog inden da muligt at få de sidste syv minutter med af en totalformørket fuldmåne 7. september 2025.