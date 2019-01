Kvinde forsøgt voldtaget efter bytur

Politiet leder efter overfaldsmanden.

Politiet i Esbjerg leder lørdag efter en mand, der er mistænkt for at have forsøgt at voldtage en kvinde i en baggård i byen.

Natten til lørdag kl. ca. 10 minutter over tre var en 19-årig lokal kvinde på vej hjem efter en tur i byen, da en mand trak hende ind i en baggård ved hjørnet af Englandsgade og Skolegade i Esbjerg indre by. Han befamlede hende så voldsomt, at hun pådrog sig synlige skader, men det lykkedes kvinden at råbe op og flygte, før situationen udviklede sig til voldtægt.

Politiet har lørdag formiddag undersøgt gerningsstedet, og nu efterlyser de en mand med denne beskrivelse:

45-50 år, dansk af udseende, meget høj, kort skæg. Han var iført en sort jakke og sorte bukser. Eventuelle henvendelser kan ske til Syd- og Sønderjyllands Politi på tlf. 1-1-4.