Landmanden i Vejen vil stadig ikke bøje sig for kommunen

Martin Lund Madsen har fået nok af Vejen Kommunes planer om at ekspropriere Skovgårdsvej. Han holder hårdt på, at vejen forbliver lukket.

- Jeg kan kun trække på smilebåndet, siger lodsejer Martin Lund Madsen.

Han har ikke meget tilovers for Vejen Kommunes beslutning om at lovliggøre ekspropriationen af Skovgårdsvej.

Det her er kronen på værket, der beviser, at kommunen går med skyklapper og bare tromler hen over borgernes rettigheder. Martin Lund Madsen, lodsejer

- Det her er kronen på værket, der beviser, at kommunen går med skyklapper og bare tromler hen over borgernes rettigheder og smider om sig med vores skattekroner, siger lodsejeren.

Beslutningen blev godkendt af byrådet tirsdag på et ekstraordinært møde, og Vejen Kommune opfordrer nu Martin Lund Madsen til af egen vilje at fjerne sandbunkerne på Skovgårdsvej.

- Vejen forbliver lukket. Der bliver payback time for Vejen Kommune, for vejen skal fjernes. Længere er den ikke, siger Martin Lund Madsen.

Holder kortene tæt ind til kroppen

Sagen skal køre som en almindelig ekspropriationssag med en høringsperiode på fire uger, hvor Martin Lund Madsen kan komme med bemærkninger til sagen.

- I de fire uger skal jeg passe min virksomhed. Resten har jeg ingen kommentar til. Jeg holder kortene tæt ind til kroppen. Min advokat og jeg har en drejebog, og den følger vi nøje, siger Martin Lund Madsen.

Vi kunne bare klappe i og anlægge en civil retssag. Martin Lund Madsen, lodsejer

Han påpeger, at han sammen med sine advokater allerede dengang man projekterede vejen første gang, gjorde Vejen Kommune opmærksom på, at det var i strid med loven.

- Vi kunne bare klappe i og anlægge en civil retssag. Nu har Højesteret talt, og det bliver kommunen nødt til at lytte til, siger Martin Lund Madsen.