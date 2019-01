Lang vej endnu for den nedbrændte kirke

Efter en mand sidste sommer satte ild til Vor Frelsers Kirke kæmper håndværkere og menighed for at få kirken klar til konfirmationer.

En onsdag aften i august sidste år gik en psykisk syg mand ind i Vor Frelsers Kirke i midten af Horsens og satte ild til prædikestolen fra 1679 med en engangslighter.

Nu, fem måneder senere er kirkedøren fortsat låst, men et af menighedsrådsmedlemmerne i kirken og arkitekten bag renoveringen af kirken tager os med ind gennem kirkekontoret.

På døren ind til kirken hænger politiets ”Adgang forbudt” stadig klistret fast. Igennem døren går vi igennem flere plastikvægge, der skal holde støv, sod og lugt ude af kirkekontoret.

Igennem de smalle murstensgangs kommer vi ud i midten af kirken, der nu er tømt for alt inventar og det gamle stengulv er dækket af træplader.

- Hver eneste gang jeg kommer ind i min skønne kirke, bliver jeg fuldstændig chokeret. Alt er ødelagt, siger menighedsrådsmedlem Adalbert Juretzka til TV SYD.

Sådan så kirken ud få dage efter branden. Foto: Adalbert Juretzka

Selvom branden ikke spredte sig til mere end prædikestolen og nogle bænke, så har hele kirken taget skade i branden.

I den vestlige side af kirken står de meterhøje kasser, der før husede de 2500 piber til kirkens orgel. Nu er de tomme.

- Piberne er lavet af tin og bly og fordi varmen fra branden bredte sig til hele kirken, så temperaturen været over 3-400 grader heroppe hvor orglet stod, fortæller renovationsarkitekt Mogens Svenning til TV SYD.

Alle 2500 piber i orglet smeltede under branden. Foto: Adalbert Juretzka

Renoveringen af orglet kommer til at koster 3-4 millioner kroner og er den dyreste post på det arbejder, der måske kommer til at koste omkring 20 millioner kroner før kirken står som før branden. Blandt andet fordi branden har lagt et tykt lag sod i hele kirken.

- Det er det, der er så vanvittigt dyrt, fordi vi skal ind i alle kroge, siger Mogens Svenning.

Det er tydeligt at se soden på alle overflader i kirken. Foto: Mark Bundgaard

Kirken stod som ny

Både menigheden og arkitekten er ellers vant til at håndtere renoveringer i kirken. Kun et år før branden i sommer var kirken blevet renoveret for over 11 millioner kroner, som Adalbert Juretzka viser billeder af på sin telefon.

- Jeg har haft et forhold til næsten hver en lampe, mursten og bænk. Så det er svært at have sådan en stor glæde over to års arbejde, som så bliver ødelagt, siger Adalbert Juretzka.

Lige nu handler det om at få kirken klar til årets konfirmationer, der starter til maj. Orglet når ikke at blive bygget færdigt, så der skal improviseres.

- Vi klarer og med at låne et flygel og hornblæsere. Hvis bænkene ikke er parate, så må vi låne stole. Så kan vi forhåbentlig være 300 mennesker herinde, siger Adalbert Juretzka.

Penge til renoveringen efter branden kommer fra folkekirkens selvforsikring.