Lars Løkke: Esbjerg er et forbillede

Samarbejdet mellem kommune og sygehus i Esbjerg er så godt, at det er det, vi nu breder ud til hele Danmark, siger statsministeren.

Det såkaldte akutteam i Esbjerg Kommune er et forbillede for den nye sundhedsreform, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen til TV SYD.

Siden 2016 har kommunen og Sydvestjysk Sygehus under Region Syddanmark haft et særligt team af sygeplejersker og andet sundhedspersonale, som sørger for, at patienterne også får den nødvendige behandling, når de udskrives fra sygehuset til eget hjem. Det var ofte et problem, før teamet blev etableret.

- Samarbejdet i Esbjerg viser, at patienterne så at sige ikke ryger ned mellem to stole, og det er der i høj grad brug for i de kommende år, når vi får en kvart million flere ældre, flere KOL-patienter og flere diabetikere.

- Det er et glimrende eksempel i Esbjerg, og det er det, vi nu sætter i system og udbreder til hele Danmark, siger Lars løkke Rasmussen.

