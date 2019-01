Lars Løkke mødte sundhedsreformens skeptikere

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, (V), var torsdag aften på besøg i Hovborg for at overbevise skeptikerne om, at regeringens sundhedsreform efter hans opfattelse bringer borgerne tættere på deres sundhedsvæsen og sygehus.

Venstre øver sig i at blive venner med hinanden igen. I at vide, hvor de har hinanden. Baggrunden er regeringens forslag til en sundhedsreform - og mere præcist, forslaget om at nedlægge de folkevalgte regionsråd.

Her er der Venstrefolk, der mener, at man ødelægger noget centralt. Man fjerner magten i sundhedsvæsnet fra borgerne, og lægger det i hænderne på de profesionelle som administratorer, teknokrater og læger.

Den holdning har opbakning langt ud over partiets grænser.

I en meningsmåling er det kun hver fjerde, af de adspurgte, der synes det er en god ide at skrotte regionerne. Det fremgår af en måling foretaget af Norstat for Altinget og Jyllands-Posten. Her siger 25 procent ja til at nedlægge regionerne, mens 46 procent vil bevare dem. 28 procent svarer "ved ikke".

Statsminister Lars Løkke Rasmussen, (V), var på den baggrund torsdag aften på besøg i Hovborg for at overbevise skeptikerne om, at regeringens sundhedsreform efter hans opfattelse bringer borgerne tættere på deres sundhedsvæsen og sygehus.

Læs også Overblik: Her er indholdet i regeringens sundhedsreform