Lego-familiens pengetank tager afstand fra Falcks optræden i Bios-sag - rådgiver beklager sin andel

Også kommunikationsbureauet Advice beklager sit samarbejde med Falck om en kampagne mod Falck-konkurrenten Bios.

Konkurrencerådet meddelte onsdag, at det vil melde Falck til Bagmandspolitiet for at have misbrugt sin markedsposition blandt andet igennem en kommunikationskampagne mod Bios.

Nu beklager Kommunikationsbureauet Advice sit samarbejde med Falck om kampagnen.

- Ved en umiddelbar gennemlæsning af afgørelsen kan vi konstatere, at vi på flere parametre ikke lever op til de værdier og standarder, vi har, og de forventninger, omverdenen har til os. Det gælder både i forhold til at sikre os, at dialogen med vores kunder altid er professionel og nøgtern. Og det gælder i forhold til at sikre os, at vi er helt tydelige omkring, hvem vi repræsenterer. Det beklager vi dybt. Det skriver Advise på sin hjemmeside.

Storaktionærer: Pinagtig læsning

De to store aktionærer i Falck er Lundbeckfonden, der ejer 57,42 procent af Falcks aktier, og holdingselskabet Kirkbi, der også ejer Lego, har 27,75 procent.

Afgørelsen er "pinagtig læsning" mener Falcks hovedaktionær, Lundbeckfonden. Ligesom Lundbeckfonden ser Kirkbi med stor alvor på Falcks opførsel i sagen, siger Søren Thorup Sørensen, adm. direktør, Kirkbi, i en skriftlig kommentar til dr.dk.

Der er ingen tvivl om, at den måde, der blev handlet på i dele af Falck tilbage i 2014 til 2015, er fuldstændig uacceptabel. r Søren Thorup Sørensen, adm. direktør, Kirkbi, Billund

- Der er ingen tvivl om, at den måde, der blev handlet på i dele af Falck tilbage i 2014 til 2015, er fuldstændig uacceptabel og ligger langt fra, hvad vi forventer af de virksomheder, som vi er medejere af, siger han.

Han mener dog, at tilliden til virksomheden vil komme tilbage med tiden.

- Alle i Falck, både medarbejdere og ledelse, arbejder hårdt for at gennemføre en turn-around af virksomheden og genskabe tilliden til Falck, siger Søren Thorup Sørensen.