Legoland søger modne medarbejdere

Legoland har hvert år brug for 1.500 sæsonarbejdere. I disse dage er der mulighed for at søge et job blandt klodser og forlystelser - specielt for pensionister.

Når Legoland slår dørene op for en ny sæson om to måneder, er det sandsynligvis med flere ældre medarbejdere i pirattøj og indianerkostume. I disse dage er pensionister nemlig særligt velkomne til jobdage i forlystelsesparken i Billund. Legoland har brug for i alt 1.600 sæsonansatte i løbet af sæsonen, der begynder 30. marts og løber indtil 3. november. De første 1.000 er allerede hyret, og fredag og lørdag i denne uge skal de sidste 600 findes. De unge giver et ungt pust, og de ældre er med til at lære de unge, hvordan man går på arbejde. Jacob Clausen, HR-manager, Legoland Legolands HR-manager Jacob Clausen ser helst, at der i år kommer nogle flere ældre medarbejdere ind i staben. - Vi har medarbejdere i alderen fra 15 til 75 år, og det giver en god dynamik i vores organisation. De unge giver et ungt pust, og de ældre er med til at lære de unge, hvordan man går på arbejde. Det giver en god teamfølelse med både unge og lidt ældre blandet sammen i de forskellige teams, siger han til TV SYD. Førstehåndsindtryk vigtigt Legoland oplever ifølge Jacob Clausen ikke problemer med at få ansat sæsonmedarbejdere til at tage sig af de 1,7 millioner besøgende på en sæson. Stillingsopslaget har været oppe i en måneds tid nu, og der er kommet en del ansøgninger. Jobdagene i Legoland i Billund giver ansøgere mulighed for at præsentere sig selv. Foto: John Melin, TV SYD Jobdagene er en mulighed for ansøgere at præsentere sig selv samtidig med, at man kan høre om de forskellige muligheder i forlystelsesparken. - Vi sætter stor pris på, at folk kommer til jobdagene. Det giver et godt førstehåndsindtryk både af virksomheden, man skal arbejde i. Og også for os af de kolleger, vi skal have til denne sæson, mener han. Rummelige ældre Blandt de mange mennesker, der var mødt op til jobdagene fredag, var Boje Eskildsen fra Hejnsvig tæt på Billund. Han er uddannet grafiker og blev pensioneret fra Lego for tre år siden. Han var bedt om at hjælpe til med at interviewe de ældre ansøgere, og han er slet ikke i tvivl om, hvad de ældre medarbejdere kan bidrage med. - Legoland vil gerne have nogle flere pensionister ind, fordi det giver en bedre omgangstone i det daglige arbejde. De ældre er mere rummelige og har en mere afdæmpet omgangstone, siger han til TV SYD.