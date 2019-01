Lene er på vej til OL i Abu Dhadi

Lene Dall fra Rødding trænede i weekenden i Vejen Idrætscenter. Hun er sammen med 125 andre danskere på vej til OL for atleter med udviklingshandicap i Dubai og Abu Dhabi.

Det danske landshold for atleter med udviklingshandicap har i weekenden været samlet i Vejen Idrætscenter for at lære hinanden at kende, inden de om en måneds tid drager til Dubai og Abu Dhadi for at deltage i de olympiske lege.

Lene Dall fra Rødding skal med på et gymnastikopvisningshold, og hun glæder sig meget.

- Det bliver så sjovt, fortæller hun. - Så kan jeg vise, hvad jeg kan.

Danmark er repræsenteret ved det kommende OL i hele 10 idrætsgrene. I alt 125 atleter og trænere og ledere skal afsted, og syv af deltagerne er her fra området.

Weekenden i Vejen blev blandt andet brugt på samvær på tværs af de traditionelle idrætsgrene.

Special Olympic World Summer Games afholdes fra den 14. marts til den 21. marts i Dubai og Abu Dhabi.