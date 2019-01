Løkke deler roser ud til Lose

Region Syddanmark var nok den bedste region, siger statsministeren.

Stephanie Lose er en meget, meget dygtig sundhedspolitiker, og jeg har indtryk af, at Region Syddanmark nok er Danmarks mest veldrevne.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen roser formanden for Region Syddanmark og opfordrer hende til at tage det nye job som formand for den sundhedsforvaltning, der skal erstatte regionen.

- Vi har brug for hendes kompetencer, siger venstremanden Lars Løkke Rasmussen om venstrekvinden Stephanie Lose. Hør statsministeren her: