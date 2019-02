Lørdagens overblik: Sådan bliver dagen

Lørdag den 2. februar er kyndelmisse, som flere steder markeres med kjørmesgilder - især på Juelsminde-halvøen.

I dag er der verdenspremiere på Lego Filmen 2 i Legoland i Billund. Filmen bliver vist for særligt inviterede gæster og heldige konkurrencevindere, ligesom der vil være premierestemning med rød løber, popcorn og mulighed for at møde stjernerne fra filmen.

Klokken 9 slår SDU Sønderborg dørene op på vid gab og byder kommende studerende indenfor til Åbent Hus. Her får du mulighed for at se universitetets bygninger på Alsion samt møde studerende, undervisere og studievejledere og få en forsmag på SDUs uddannelser.

Vagtcheferne i de to lokale politikredse melder tidlig lørdag morgen om en travl nat med mange ude i nattelivet, hvilket har givet en lang række mindre forseelser - men ingen alvorlige episoder.

Vejdirektoratet advarer om en lørdag morgen og formiddag med glatte veje på udsatte steder. .

Husk, at du altid kan følge de helt aktuelle meldinger om biltrafikken på trafikken.dk og for tog på DSB og Arriva.

Lørdag bliver det skyet, og der kommer lidt sne af og til. Sidst på eftermiddagen breder et nedbørsområde sig ind over regionen fra sydøst, nedbøren forventes at falde mest som regn eller slud. Temperaturer omkring 2 graders varme, og vinden bliver svag til jævn fra nordøst.

