Mange vil være frivillige førstehjælpere og redde liv

103 borgere har efter en uge med massiv omtale af frivllige førstehjælperes vigtig rolle ved hjertestop meldt sig som nye aktive i projektet “Danmark redder liv”.

Ifølge Dansk Folkehjælp plejer der i gennemsnit at melde sig omkring 25 nye interesserede om ugen. Fredag middag havde der i denne uge, hvor TV SYD over flere dage både på tv og internettet har sat fokus på projektet “Danmark redder liv”, meldt sig 103 nye i Region Syddanmark.

Når man på tv ser konkrete eksempler på, at frivillige førstehjælpere redder liv, øger det motivationen for at gøre en forskel hos endnu flere. Lone Rasmussen, konsulent, Dansk Folkehjælp

- Når man på tv ser konkrete eksempler på, at frivillige førstehjælpere redder liv, øger det motivationen for at gøre en forskel hos endnu flere - og det er det, som vi oplever lige nu, siger konsulent Lone Rasmussen hos Dansk Folkehjælp.

“Danmark redder liv” er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Region Sjælland, Dansk Folkehjælp og FirstAED, hvor frivillige førstehjælpere kaldes ud til hjertestop via en app på deres mobiltelefon.

I de 14 syddanske kommuner i Syd- og Sønderjylland har de nuværende næsten 850 førstehjælpere været kaldt ud til knap 300 hjertestop. I hele regionen er antallet af frivillige førstehjælpere oppe på 1.683, inden der nu på kun en uge har meldt yderligere 103.

Det glæder den politisk ansvarlige Mads Skau (V), Vojens, som er formand for regionens præhospitaludvalg.

- Det er en god nyhed. Og jeg garanterer, at vi nok skal uddanne alle, der gerne vil være frivillige førstehjælpere, siger Mads Skau til TV SYD.

For at komme i betragtning som frivillig førstehjæper skal man tilmelde sig og gennemføre et førstehjælpskursus, underskrive en frivilligaftale samt kunne fremvise en pletfri børneattest.

Læs også Frivillige ordninger redder liv