Danmark redder liv: Marianne sender frivillige til hjertestop

Hastighed er ekstremt vigtigt ved hjertestop. Derfor bliver frivillige sendt ud for at give førstehjælp ved hjertestop flere gange om dagen.

- Det er rigtig godt at vide, at der er hænder på vej.

Vi har brug for de frivillige hjælpere flere gange dagligt. Det er en stor hjælp. Marianne Hesselholt, sundhedsfaglig visitator, AMK, Odense

Sådan siger Marianne Hesselholt om ordningen Danmark Redder Liv, der sender frivillige ud til at give førstehjælp ved hjertestop. Hastighed er ekstremt vigtigt ved hjertestop - og i de tyndt befolkede områder er der nogle gange langt til en ambulance.

Hun er en af de sygeplejersker der tager imod opkaldene fra alarmcentralen. Når du ringer 1-1-2 går telefonen først til alarmcentralen og så videre til AMK, Akut Medicinsk Koordering, i Odense. Her har de overblik over, hvor den nærmeste ambulance er.

Hurtig hjælp er afgørende

Udover ambulancer har Marianne også mulighed for at sende frivillige førstehjælpere ud for at hjælpe. Når hun eller en af de andre sundhedsfaglige visitatorer, der f.eks. er sygeplejerske, redder eller læge, vurderer, at det kan hjælpe at sende førstehjælpere af sted, trykker de et paragraf-tegn ind i computeren. Det gælder om at gøre forløbet så hurtigt og enkelt som muligt at bruge.

- Det hjælper ikke så meget, hvis hjælperne derude er hurtige, hvis vi er langsomme til at slå alarm på vagtcentralen. Derfor er det vigtigt, at systemerne taler sammen, forklarer Kim Ahlers, der er vagtcentralchef på AMK.

Når Marianne har aktiveret førstehjælperne via en app, får de ni nærmeste telefoner en notifikation - og så kan førstehjælperne selv sige ja eller nej til at tage afsted. De første tre, der siger ja, bliver sendt afsted. På et kort kan AMK se, at de kører hen mod patienten.

De pårørende reagerer positivt. Bare det at de ved, at der er flere hænder på vej for at hjælpe – det er en stor tryghed. Marianne Hesselholt, sundhedsfaglig visitator, AMK, Odense

Hjælp til både patient og pårørende

Den første frivillige hjælper skal hjælpe patienten, mens den anden bliver sendt afsted for at hente den nærmeste hjertestarter. Den tredje bliver også sendt hen til patienten, men skal i stedet hjælpe de pårørende og ambulancefolkene.

På AMK oplever de, at de pårørende er glade for at få hjælp - også selv om det er en frivillig førstehjælper der kommer først.

- De pårørende reagerer positivt. Bare det at de ved, at der er flere hænder på vej for at hjælpe – det er en stor tryghed, slutter Marianne Hesselholt.

Førstehjælperne bliver forskånet for at komme ud til ulykker. Udvikleren har arbejdet på app’en siden 2012, men Region Syddanmark betragter det stadig som et forsøg.