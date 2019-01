Minister skyder med skarpt mod borgmester

Tidligere bestyrelse og ledelse af VUC SYD får med krabasken af undervisningsminister Merete Riisager. Borgmesteren afviser.

I cirka ti år var Haderslevs borgmester, H.P. Geil (V), formand for skandaleramte VUC SYD i Haderslev. Nu får han sammen med daværende direktør, Hans Jørgen Hansen, skarp kritik af undervisningsminister Merete Riisager (LA), for at have kørt den sønderjyske voksenundervisningsinstitution ud på afgrundens rand.

- Rapporten viser, hvor galt det kan gå, når bestyrelse og ledelse for en selvejende institution ikke er sin opgave voksen, skriver ministeren i en kommentar til en ny rapport, som tirsdag fastslog, at VUC SYD er så langt ude økonomisk, at den midlertidige ledelse har overvejet at lukke institutionen.

Rapporten viser, hvor galt det kan gå, når bestyrelse og ledelse for en selvejende institution ikke er sin opgave voksen. Merete Riisager, undervisningsminister (LA).

Det afstår den dog fra, da det vil efterlade kreditorerne med en samlet gæld på mere end 100 mio. kr. I stedet skal VUC SYD slankes ganske betydeligt.

Bygninger skal sælges

Det prestigiøse hovedsæde i Haderslev skal sælges sammen med andre ejendomme i Tønder og Gram, hovedsædet skal flyttes til Aabenraa, og institutionen må forberede sig på en langt mindre ambitiøs rolle med fortsat undervisning af voksne i de fire sønderjyske købstæder, men med et elevtal som i 2024 forudses at være det halve af det nuværende.

- Vi har overtaget en skole på randen af økonomisk kollaps, og problemerne er så store, at vi ikke kan løse dem på egen hånd. Vi tror, det er muligt at lave en turn around for VUC Syd. Men det kræver, at det lykkes at finde gode løsninger med skolens kreditorer, lokalsamfund og medarbejderne, sagde formanden for den midlertidige ledelse på VUC SYD, Laust Joen Jakobsen, tirsdag i forbindelse med offentliggørelse af en slank redningsplan for fremtidens VUC SYD.

Ødelagt omdømme

VUC SYDs omdømme blev ødelagt i sommeren 2017, da Radio 24syv afslørede ekstravagant udfoldelse af luksusrejser skjult som studieture, urimelige kunst- og forbrugsindkøb samt nepotisme med ansættelse af familiemedlemmer mv.

Geil afviser

Hans Peter Geil var formand for VUC SYD frem til 1. april 2018.

Han afviser ministerens beskrivelse af indsatsen som formand for bestyrelsen. I et skriftligt svar til TV SYD skriver Hans Peter Geil:

- Vi har fulgt den procedure, der er i alle selvejende institutioner, underlagt ministeriets regler ( om byggeri af ny skole, red.). Så jeg anerkender ikke ministerens påstand, at vi ikke var opgaven voksen.