Nu er det dyrere at køre med bus og tog

Priserne på den kollektive transport er søndag blevet sat op.

Der bliver trukket lidt flere penge på rejsekortet, næste gang du skal med bus eller tog. Trafikselskaberne har søndag hævet priserne.

Det er dog ikke alle rejser, der nu koster mere. I gennemsnit er priserne steget med 2 procent, men der er også billetter, som trafikselskaberne ikke har ændret prisen på.

Sydtrafik

Hos Sydtrafik er prisen for en enkeltbillet uændret. Men prisen er steget på rejser med rejsekort og pendlerkort.

Prisen for et pendlerkort stiger med op til 2 procent. Det betyder, at et to-zoners pendlerkort til 30 dage stiger fra 375 til 380 kroner.

En tur betalt med rejsekort bliver også justeret, så en to-zoners rejse koster 17,50 kroner. 50 øre mere end før.

Midttrafik

Midttrafik, der står for busdriften i Horsens og Hedensted Kommuner, har sat prisen på enkeltbilletter op. De stiger med 2 kroner, så en en 2-zoners enkeltbillet til voksne nu koster 22 kroner og ikke 20 kroner.

Ligesom hos Sydtrafik bliver en tur betalt med rejsekort dyrere.

Priserne skal være mere ens

Også længere rejser end to zoner koster nu mere. Her i Vestdanmark stiger priserne for at køre med blandt andet Arriva og DSB med i gennemsnit to procent.

Alle prisstigningerne er en del af en større plan om at sikre ens priser på offentlig transport. Og særligt, at det altid er billigere at rejse på rejsekort end med en såkaldt standardbillet. Altså en billet du køber i en automat eller en app.