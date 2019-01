Nu skal der flydespærring omkring forlist kutter

De seneste to uger har den forliste fiskekutter James Robert ligget som vrag på en strand på Fanø og lækket olie. Lørdag sker der endelig noget - dykkere kommer til øen for at lægge flydespærre ud.

Kutteren RI 524 James Robert af Hvide Sande kom i havsnød fredag den 11. januar i år ud for Holmsland Klit ved Ringkøbing. Kutteren tog vand ind. Fem besætningsmedlemmer blev reddet helskinnede i land under en dramatisk redningsaktion med helikopter, og få dage senere drev kutteren mod Fanø, hvor den stødte på grund ud for Fanø Vesterstrand.

Dieselolien er ikke det værste, den fordamper - men hydraulikolien - den er forbandet giftig, så den vil vi meget gerne have fjernet. Peter brinch Michélsen, strandfoged og initiaivtager, Ren Strand Fanø

Her har den ligget siden - og den lækker olie. Kutterens skipper har oplyst, at der er to og et halvt ton dieselolie ombord samt motorolie og hydraulikolie.

- Dieselolien er ikke det værste, den fordamper - men hydraulikolien - den er forbandet giftig, så den vil vi meget gerne have fjernet, så den ikke ender i havet og den omkringliggende natur, siger Peter Brinch Michélsen, der er strandfoged ved Sønderho og initiativtager til Ren Strand Fanø.

Efter der åbenbart har været usikkerhed omkring, hvem der skal fjerne vraget, så har forsikringsselskabet, hvor kutteren er forsikret, nu bedt dykkere fra Esbjerg lægge flydespærre ud omkring vraget.

Det sker lørdag formiddag klokken 10.

- Det er på tide, siger Peter Brinch Michélsen og fortsætter: - Der er åbenbart usikkerhed om, hvem der skal fjerne resterne af kutteren, men i det mindst bliver de her flydespærre nu lagt ud.