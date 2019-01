Nu vil vi have billede på gravstenen

Billeder af den afdøde på gravstenen er et almindelig syn på de sydlandske kirkegårde. Nu er trenden også kommet til Danmark. Det oplever de blandt andet hos et af landets største stenhuggerier i Nørre-Snede.

Titler og navne pryder gravstenene på de danske kirkegårde, men fremover skal vi også vænne os til, at der er billeder af de døde. Det er almindeligt sydpå, og nu er porcelænsfotos af de døde også blevet populært herhjemme.

Mange nydanskere bliver begravet på kirkegårdene, ligesom vi rejser mere ud. Det bringer nye ting med sig til danskerne. Michael Rohde-Petersen, Danske Stenhuggerier, Nørre-Snede

- Mange nydanskere bliver begravet på kirkegårdene, ligesom vi rejser mere ud. Det bringer nye ting med sig til danskerne, siger Michael Rohde-Petersen, der er kommunikationschef hos Danske Stenhuggerier i Nørre-Snede.

Her oplever de en kraftig vækst i efterspørgslen af fotos på gravstene. For 10 år siden kom det slet ikke på tale – i dag sætter Danske Stenhuggerier i Nørre-Snede mindst et billede på en gravsten om ugen.

”Hvil i fred” vs. ”Jeg savner dig”

I det hele taget har det ændret sig meget, hvordan vi udformer gravsten i dag i forhold til tidligere. En gennemgående trend er, at der er sket et skifte med det, vi skriver på gravstenene. Nu henvender det sig først og fremmeste til de pårørende og ikke de døde.

Tidligere stod er for eksempel ofte ”Hvil i fred” - en hilsen til de afdøde om en god rejse til dødsriget. I dag står der, ifølge Michael Rohde-Petersen fra Danske Stenhuggerier, oftere ”Jeg savner dig”.

- Vi bruger i højere grad gravstene som et værktøj i sorgbearbejdning. Derfor vil vi gerne have, at der står noget på gravstenen, som betyder noget for os efterladte. Noget som vi mindes den afdøde med, forklarer Michael Rohde-Petersen.

Gravsten uden jobtitler

Han peger på, at jobtitler som for eksempel bankdirektør og skoleinspektør tidligere var meget brugt på gravstene, men nu er de også ved at være et sjældent syn.

- Tidligere var det for at vise, at den afdøde havde en høj social status, eller at jobbet betød meget. Det er ikke så tit, at de efterladte forbinder den afdøde med jobbet, så det er ikke længere så vigtigt at få titlen på, siger han.

”God rejse din gamle tyran”

På stenhuggeriet i Nørre-Snede havde de fornyeligt en hustru, der bad om efterskriftet ”God rejse din gamle tyran” til hendes mands gravsten. Netop dét sagde hun nemlig til ham hver eftermiddag, når han kom hjem fra arbejde og tog af sted til sport.

- Det var ikke sket for 10 år siden. Vi valgte også, at sætte en smiley bag efterskriften, så man kunne se, at det var sødt ment, fortæller Michael Rohde-Petersen.

Mere individuelle gravsten

Michael Rohde-Petersen er ikke i tvivl om, hvorfor gravstenene i både skrift og med billede i højere grad henvender sig til de pårørende end tidligere.

- Jo mere stressede hverdagen er, jo sværere bliver det at mindes de døde i hverdagen. Derfor er kirkegården blevet et sted, hvor vi kan gå hen og falde ned i tempo og mindes de døde i ro og mag, siger han.

På stenhuggeriet har den nye udvikling også stillet nye krav til de ansatte.

- Gravstenene er blevet mere individuelle. Der er flere muligheder og ønsker til, hvordan en gravsten kan udformes. Derfor gør vi meget ud af at tale med de pårørende om, hvordan de bedst mindes de døde, siger han.