Nu vinker lystbådene farvel til deres hjem

Senest midnat skal lystbådene i Esbjerg flytte fra erhvervshavnen til den nye lystbådehavn.

Omkring 20 år har industri, fiskeri og lystbåde ligget side om side i Esbjergs travle erhvervshavn. Først lå lystbådene i trafikhavnen og herefter rykkede de til fiskerihavnen. Men om få timer er det slut.

Fra midnat skal alle lystbådene nemlig have et nyt hjem. De skal flytte få minutter nordpå til byens nye lystbådehavn i Esbjerg Strand, som dog ikke er bygget færdigt endnu. Alligevel er kassereren i Esbjerg Søsport Frank Pedersen positiv.

- Det er dejligt at se alle bådene komme over i den nye havn, siger Frank Pedersen.

Lystbådenes nye placering kommer langt fra til om minde om deres hidtidige bosted. I 2017 gik Esbjerg Kommune i gang med at bygge den nye bydel Esbjerg Strand. Kommunens tanke med Esbjerg Strand er at lave et nyt, attraktivt byområde med blandt andet lystbådehavn, grønne områder og badeanlæg.

Hvis ikke lystbådene er flyttet fra erhvervshavnen senest i aften, kan det blive en dyr omgang for lystbådenes ejermænd. Havnen vil nemlig fjerne dem på ejernes egen regning. Da TV SYD besøgte erhvervshavnen i eftermiddag var stort set alle lystbådene dog fjernet.

Esbjerg Strand kommer ved udgangen af 2019 til at se sådan her ud. Foto: Esbjerg Kommune