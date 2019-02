Kongernes Jelling: Ny leder går efter flere gæster udenfor sæsonen

50-årige Morten Teilmann-Jørgensen er ny chef oplevelsescenter Kongernes Jelling.

Morten Teilmann-Jørgensen er ny som museumschef, men kender Jelling ud og ind. I 2012 tog han springet fra en chefpost på DR P4 Trekanten til jobbet som projektleder for opbygningen af det nye Kongernes Jelling. Nu afløser han på chefposten Hans Ole Matthiesen, der flytter til Christiansø og arbejde for Forsvarsministeriet som naturvejleder, turismekoordinator og udvikler af Ertholmene.

Jeg brænder for, at endnu flere danskere skal have en god oplevelse, når de kommer på museum. Morten Teilmann-Jørgensen, museumschef, Kongernes Jelling

Kongernes Jelling er et museum under Nationalmuseet. En nytænkning af formidlingen og bedre rammer betød, at besøgstallet i Kongernes Jelling er steget kraftigt og nåede næsten 226.000 i 2018.

- Jeg brænder for, at endnu flere danskere skal have en god oplevelse, når de kommer på museum. Vi er nået et stykke af vejen i Jelling, hvor vi ser langt flere børnefamilier end tidligere, siger Morten Teilmann-Jørgensen.

For ham er Jelling noget helt særligt. Et sted man som dansker eller udenlandsk turist bare skal besøge.

- Jeg vil arbejde på at få flere gæster før og efter den egentlige turistsæson. Om sommeren strømmer gæsterne til, mens det er mere roligt resten af året. På den måde kan vi forsætte vores vækst i besøgstallet, som jo i forvejen er imponerende, siger museumschef Morten Teilmann-Jørgensen til TV SYD.

