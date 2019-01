Hård tone: Nyansatte skal lære at håndtere trusler

Trusler er i så høj grad hverdag for offentligt ansatte, at kurser i konflikthåndtering og psykisk førstehjælp er del af velkomstpakken til nyansatte.

Der står ikke længere efternavne på sygeplejerskernes navneskilte, og skranken i skadestuens reception er bygget om, så der nu er tilføjet 50 cm glas til det oprindelige design.

- Det er blandt andet, fordi vi oplevede, at folk tog fat i sygeplejerskerne, forklarer den ledende lægesekretær Lene Paulin Thomsen på Kolding Sygehus.

En medarbejdertilfredshedsundersøgelse fra Region Syddanmark viser, at cirka hver 10. medarbejder på Sygehus Lillebælt sidste år oplevede trusler om vold.

Kurser i klar tale

På sygehuset gør de meget for, at situationen ikke skal komme dertil. Der afholdes løbende kurser i ”Klar Tale”, og på den seneste arbejdsmiljødag dykkede de helt ned i de enkelte ord, der bruges i samtaler med patienter og pårørende.

Vi oplevede, at folk tog fat i sygeplejerskerne. Lene Paulin Thomsen, lægesekretær, Kolding Sygehus

- Hvis jeg siger ”lægen kommer om lidt”, så betyder det måske en halv time, men for patienten kan det nemt opfattes som fem minutter. Derfor arbejder vi f.eks. med at være så klare som muligt for at undgå de konflikter, der ellers kan komme, siger Lene Paulin Thomsen.

Og konflikterne er mange. Det er pressede og stressede borgere, som kommer ind på skadestuen. Og det afspejler sig i sproget, når patienter og pårørende bliver frustrerede.

- Dem, der bare råber op om ventetider og systemet, kan man næsten ignorere, men dem, der kalder én grim, dum og ubrugelig, er det svært at ryste af sig, fortæller hun.

Fra et sandkorn til en sten

Det er ikke kun på Sygehus Lillebælt, at de gennem årene har måtte indrette sig efter mere udadreagerende borgere.

- I vores samtalerum er der overfaldsalarm, og vi har fjernet alt, der kan bruges som kasteskyts, forklarer tillidsrepræsentant Trine Petersen.

Udover den rent fysiske indretning så bliver medarbejderne tilbudt kurser i konflikthåndtering og psykisk førstehjælp.

På kontorets jobcentrets opslagstavle hænger pjecer om vold og trusler. Det er en del af jobbet. Foto: Bárður Michaelsen, TV SYD

- Man vænner sig til at blive kaldt meget. Men det kan også være som sandkorn, jo flere gange man oplever det, jo mere bygger det sig op. Til sidst er det en kæmpe sten, der vejer på én, siger Trine Petersen om hverdagen for hendes kollegaer på jobcentret.

For på mange offentlige arbejdspladser er trusler en del af hverdagen. I 2017 var der 6.487 anmeldelser af vold og trusler mod offentligt ansatte i Danmark – det svarer til 17 om dagen.