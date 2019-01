Onsdagens overblik: Sådan bliver dagen

Onsdag formiddag præsenterer regeringen med statsminister Lars Løkke Rasmussen, (V), i spidsen sit udspil til sundhedsreform. Præsentationen finder sted i Spejlsalen i Statsministeriet klokken 10.00.

Måske er Danmarks kommende iværksættertalent eller opfinderspire blandt de mere end 600 elever fra Langmarkskolen, Stensballeskolen og Hovedgård Skole, der i eftermiddag mødes til valgfagsmesse i Stensballehallen i Horsens og viser deres ideer og produkter frem.

Det Britiske Underhus har tirsdag aften stemt nej til den aftale, Theresa May har forhandlet med EU om Brexit. Det har blandt andet store konsekvenser for aktiviteterne på Esbjerg Havn og eksporten for især danske fødevarevirksomheder. TV SYD tager forbi Esbjergs Havn og havnedirektør Ole Ingrisch.

Trafikken glider på motorvejene uden problemer. Heller ikke hos DSB er der meldinger om forstyrrelser i togdriften.

Husk, at du altid kan følge de helt aktuelle meldinger om biltrafikken på trafikken.dk og for tog på DSB og Arriva.

Onsdagsvejret bliver mest skyet og diset, og til tider får vi regn eller finregn. Temperaturer mellem 5 og 8 grader, og vinden tiltager og bliver let til frisk fra sydvest - ved kysterne stedvis hård vind eller kuling.

Tak, fordi du læste med.

Med venlig hilsen,

Charlotte Sølvsten