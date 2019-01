Onsdagens overblik: Sådan bliver dagen

Onsdag underskriver Kolding Kommune visionsaftalen »Bevæg dig for livet« og forpligter sig hermed til at lave en struktureret indsats for at få flere til at dyrke motion. Ved underskrivningen af aftalen, som er den første af sin slags i Sydøstjylland, deltager DGIs nyvalgte formand Charlotte Bach Thomassen og formanden for DIF Niels Nygaard og borgmester Jørn Pedersen, (V).

I løbet af de næste fem år ønsker Kolding Kommune at få flere sundere og glade borgere ved målrettet at få flere borgere i bevægelse. Helt konkret er målet at bevægelse og motion bliver en naturlig del af hverdagen for 6.500 flere borgere, samt at hæve antallet af idrætsaktive i foreningsregi med 5.000 medlemmer.

Dansktop-sangeren Richard Ragnvald optræder i dag på plejecenter Lindehøj i Horsens og vil synge alle de kendte sange, som beboerne både kan danse til og synge med på. Til en god fest hører også pølser, øl og vand. Derfor ruller en pølsevogn inklusiv pølsemand ind på centret, hvor der kan bestilles varme pølser med brød. Om 14 dage optræder Richard Ragnvald på endnu tre ældrecentre i Horsens - Tamdrup Centret, Plejecenter Birkebo og Plejecenter Egebakken,

En lejlighed i et bosted for psykisk udvikligshæmmede på Rønnevang i Brejning udbrændte i nat. Branden blev anmeldt klokken 04.27. Sydøstjyllands Politi oplyser, at ingen personer er kommet noget til. Lejlighedens beboer har fortalt politiet, at han havde røget i sengen.

I Esbjerg slap en 20-årig mand skidt fra at ville stjæle en udendørs PH-lampe. Lampens ejermand vågnede nemlig og overraskede tyven, der blev tilbageholdt til en patrulje fra Syd- og Sønderjyllands Politi nåede frem og anholdt den 20-årige.

Kulden har også sat sit præg på de trafikale forhold i nat, hvor vejene er blevet saltet.

DMI forudser en onsdag, hvor det bliver tørt med lidt eller nogen sol de fleste steder. Temperaturer omkring frysepunktet. Vinden bliver svag til jævn fra sydøst - ved kysterne stedvis frisk vind