Otte unge bokser og sparker sig klar til sportsstævne

Kickboksning skal mere frem i lyset, er en klub i Horsens fast besluttet på. Derfor holder de et stævne til april.

I bokseringen er der otte teenagere fra Horsens, som tilbringer ekstra mange timer for tider. Med sved på panden og boksehandsker spændt om håndleddene træner de op til det stævne, der skal gøre dem og deres sport mere kendt.

Man kan, hvad man vil, så længe man er stabil og tror på sine egne mål. Shino Tavangar, træner, Horsens Muay Thai

Det er klubben Horsens Muay Thai, der står bag det hele – både stævnet ’Contenders’ og de otte hårdtarbejdende gutter.

- Det giver motivation, og så holder jeg gang i kroppen, fortæller 13-årige Karim Ghulam om, hvorfor han går til kickboksning.

Gladiator-mod er lovet

’Contenders’-showet bringer kickboksningstalenter i ringen den 27. april i Forum Horsens Arena, så op til da træner drengene teknikker og taktikker for at blive så forberedt som muligt til stævnet, der har lovet at vise publikum ”mod som en gladiator, der vil genvinde et helt imperium!”

En anden udøver, der også skal vise cirkelspark i april, er 17-årige Said Baba. For ham har kickboksning længe været en del af livet:

- Jeg har elsket kampsport fra min barndom, og det er meget sjovt, og jeg nyder at træne, siger han til TV SYD, da en reporter var forbi træningssalen i Horsens.

Armbøjningerne skal også tages, for alle led af kroppen skal være klar til kamp. Foto: Camilla Rytz, TV SYD

Kampene er som livet

Alle talenterne håber på at have klaret sig godt, når de går fra ringen til ’Contenders’, men ifølge deres træner, handler det om meget mere end at vinde eller tabe.

- Det giver den her læring om, at man kan, hvad man vil, så længe man er stabil og tror på sine egne mål. Kampen er egentlig bare en metafor for livet, som de skal mestre, forklarer Shino Tavangar.

Men uanset om Karim Ghulam selv ser kampene som en metafor eller ej, så er hans træner sikker på, at han er kampdygtig:

- Jeg plejer at sige, om han vinder eller taber er en privatsag mellem ham og hans egne ønsker, men han er i hvert fald klar.