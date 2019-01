Pas på! Der kan være isslag

De jyske mesterskaber i boksning afholdes i Vejle. Stævnets attraktion er den tidligere verdensmester Mikkel Kessler, som holder foredrag samt overrækker medaljer. Det hele foregår i Rosborghallen bag DGI-Huset.

I Tinglev bliver der skrig og gråd på Beredskabsstyrelsens øvelsesområde, når 300 redningsfolk og figuranter i weekenden skal fingere et alvorligt jordskælv og giftudslip.

I Kolding afholdes for 18. år i træk en stor åben bridgeturnering, hvor alle bridgespillere i Danmark kan tilmelde sig. 120 spillere deltager i turneringen. De kommer primært fra Jylland og Fyn.

Legoland har brug for 600 sæsonmedarbejdere. Derfor holder de jobdag lørdag.

Kl. 10.00 begynder dykkere at lægge en flydespærring omkring forlist kutter ved Fanø Vesterstrand.

Tingvejen mellem Esbjerg og Grindsted er lørdag formiddag spærret fra ni-tiden. To biler er kørt frontalt sammen. Syd - og Sønderjyllands Politi har udsendt dette tweet:

Tingvejen er pt. spærret i begge retninger ved Puglundvej syd for Tofterup pga. færdselsuheldet - redningspersonale og politi er i fuld gang på stedet. Find alternativ rute. Vagtchefen. #politik — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 26, 2019

Lørdag morgen advarer DMI om, at det kan være glat på grund af et let isslag, og ved midnat bad politiet i Syd- og Sønderjylland bilisterne om at køre mere forsigtigt. Flere var kørt i grøften i det usikre føre.

Vi har allerede nu haft flere færdselsuheld på grund af glat føre, heldigvis uden personskade, men sænk nu hastigheden !!! #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) January 25, 2019

Husk, at du altid kan følge de helt aktuelle meldinger om biltrafikken på trafikken.dk og for tog på DSB og Arriva.

Lørdagens vejr bliver i følge DMI mest skyet med lidt regn, slud og måske isslag. Ellers bliver det mest tørt med dis og tåge mange steder. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Temperaturer omkring 4 graders varme.

Kl. syv lørdag morgen var der plusgrader på DMI’s fire målestationer i Syd – og Sønderjylland: 2,4 grader i Esbjerg, 1,6 i Vojens, 3,4 på Rømø og 1,3 graders varme i Sønderborg.

I den kommende nat ventes mest skyet vejr, og der kommer regn fra sydvest. Temperaturer mellem 2 og 4 graders varme. Vinden bliver let til frisk omkring syd.

