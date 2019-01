Politiet advarer: Pas på meget glat føre

En morgen med temperaturer på eller en smule under frysepunktet betyder meget glatte veje på udsatte steder. Politiets patruljer har flere steder oplevet sort is.

Der er god grund til at være ekstra forsigtig i morgentrafikken. Ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi er der meget glat derude. Det glatte føre var formentlig skyld i en soloulykke på Esbjergmotorvejen ved 22-tiden tirsdag aften. Her trillede en bil rundt ved Bjøvlund Rasteplads.

Indtil videre er der ikke meldinger om yderligere færdselsuheld, selv om politiets patruljer flere steder har oplevet det, som kaldes for "sort is". Et vejrfænomen, hvor det er meget svært for trafikanterne at opdage, at der er is på kørebanen.

Værst ved Vejen

- Det er især inde i landet, vi har konstateret sort is. Og det virker til at være værst i Vejen-området, fortæller vagtchefen hos Syd- og Sønderjyllands Politi kort før kl. 6.