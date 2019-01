Politiet: Kan du genkende denne røver?

Syd- og Sønderjyllands Politi håber på borgernes hjælp til at opklare et butikstyveri i Bilka Esbjerg, der udviklede sig til et røveri.

Kort før klokken 19 torsdag den 10. januar blev tre butikstyve afsløret på fersk gerning i Bilka Esbjerg, da de blev opdaget med en barbermaskine, som de ikke havde betalt for. De blev stoppet af personale, og situationen udviklede sig til tumult og vold mod Bilka-ansatte, da de tre forsøgte at flygte. To er fængslet Det lykkedes Bilkas vagt og andet personale at holde to af mændene tilbage, til politiet nåede frem. De to sidder varetægtsfængslet. Det drejer sig om to mænd på 37 år og 28 år. Den tredje mand havde held til at slippe væk - og det er ham, som politiet nu efterlyser med et foto fra Bilkas overvågningsvideo. Ved du, hvem manden til venstre er, så kontakt Syd- og Sønderjyllands Politi på telefon 114.