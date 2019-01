Politiet vil have mistænkt numsegramser i fængsel

En 28-årig mand blev onsdag aften anholdt efter endnu et tilfælde af numse-gramseri på åben gade i Esbjerg. Politiet mener, at han kan knyttes til flere lignende tilfælde og forsøger at få ham varetægtsfængslet.

Omkring 20 kvinder i Esbjerg har det seneste par måneder været udsat for, at en mand cykler op til dem og beføler dem på deres bagdel og krænker kvindernes blufærdighed.

Så sent som søndag aften blev en 32-årig mand anholdt, da en kvinde havde anmeldt, at hun havde været udsat for numsegramseri af en cyklende mand, da hun kom gående i Nørregade. Den 32-årige mand blev anholdt i nærheden på baggrund af kvindens beskrivelse af ham.

Politiet var i fuld gang med at efterforske om den 32-årige mand stod bag flere af de omkring 20 krænkelser, da en 18-årig kvinde i går aftes klokken 22.41 anmeldte, at hun netop havde været udsat for et nyt tilfælde af numsegramseri, da hun gik i Nørregade ved Sjællandsgade i Esbjerg, hvor den nu anholdte cyklede op bag hende og greb fat i hende.

Kort efter anholdt en patrulje en mand, der svarede til det signalement, som den 18-årige kvinde havde givet til politiet.

I flere tilfælde har kvinderne ud over gramseriet også været udsat for, at gerningsmanden har fulgt efter dem, hvad har skabt både angst og utryghed. Ole Hillerup, politikommissær, Syd- og Sønderjyllands Politis lokale efterforskningscenter i Esbjerg

Kvinden har efterfølgende genkendt manden, der er en 28-årig syrisk asylansøger, som bor i Esbjerg-området. Han bliver i eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Esbjerg med krav om varetægtsfængsling.

Flere sammenfaldende træk

- Vi mener nu, at det er den senest anholdte 28-årige mand, der står bag en serie af overgreb. Det gør vi ud fra en række sammenfaldende træk ved krænkelserne. Den 32-årige, der var på spil søndag aften, mistænkes alene for det enkeltstående tilfælde, siger politikommissær Ole Hillerup til TV SYD. Ole Hillerup er leder i Syd- og Sønderjyllands Politis lokale efterforskningscenter i Esbjerg.

- I flere tilfælde har kvinderne ud over gramseriet også været udsat for, at gerningsmanden har fulgt efter dem, hvad har skabt både angst og utryghed. Derfor ønsker vi den 28-årige varetægtsfængslet, mens vi får undersøgt hans færden helt til bunds, siger politikommissær Ole Hillerup.

