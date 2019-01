Politiske uenigheder overdøves nu af pælebanken

Mandag morgen blev den første stolpe sat i jorden til det 70 kilometer lange vildsvinehegn. - Nu kan alle sove roligere, mener landboformand.

Den første stolpe blev mandag morgen sat i jorden ved Padborg til, hvad der skal blive en næsten umulig forhindring for vildsvinene fra syd at passere.

Siden marts sidste år er forslaget om hegnet blevet diskuteret, men nu er debatten blevet overdøvet af maskiner, og diskussioner erstattet af det arbejdende folk fra firmaet SER Hegn i Fredericia.

- For vores virksomhed er det en kæmpe opgave, men også en udfordring, som vi er glade for at tage op, siger Henrik Hallenberg Rasmussen, indehaver af SER Hegn.

Først sættes "testhegn" seks steder

Udfordringen er den 70 kilometer grænseovergang, hvor der til november skal stå et halvandet meter højt hegn på, og hvor jordbundsforholdene er meget uens. Derfor skal der i første omgang laves en række testopsætninger:

- For at vi er sikre på, at hegnet står sikkert, har vi udvalgt seks teststeder med forskellige jordbundsforhold og dermed udfordringer. Når vi så ved, at den måde vi sætter hegnet på, virker, så går vi ellers i gang med at sætte hele hegnet op, fortæller skovrider og projekchef ved Naturstyrelsen Bent Rasmussen.

Vildsvinehegnet har været diskuteret meget, og er både blevet kaldt symbolpolitik og kontroversielt, men det betyder ingenting på byggepladsen.

- Når vi får sådan en opgave, synes jeg selvfølgelig, at det er enormt spændende, fordi der er en masse udfordringer i det. Vi er godt klar over, at det er kontroversielt, men vores opgave er at sætte hegnet op og ikke forholde os til, om det er en god eller dårlig ide, mener skovrideren og projektchef på opsætningen af hegnet.

Heller ikke Henrik Hallenberg Rasmussen fra SER Hegn er påvirket af debatten:

- Vi forholder os fagligt til at lave et hegn. Om vi er her, på en byggeplads eller andre steder er for os underordnet. Vi går til det her som alle mulige andre opgaver.

- Danskerne kan nu sove trygt

Rigtigt mange mennesker var mandag morgen mødt op for at se første meter hegn sat op nær Padborg, og mellem dem var en meget glad formand for LandboSyd Mogens Dall, der ikke er i tvivl om, hvad han synes om hegnet.

- Det er ikke en dag for tidligt. Det er godt og det er desværre nødvendigt. Danmark kan sove lidt tryggere i nat, fordi nu kommer hegnet, mener Mogens Dall.

Vildsvinehegnet sættes op for at minimere risikoen for svinepest i Danmark. Et udbrud af den frygtede sygdom ville kunne ødelægge svineproduktionen og de 11 milliarder kroner, erhvervet tjener hjem til Danmark.

Til dem, der stadig mener, at hegnet er symbolpolitik, har Mogens Dall kun en ting at sige:

- Det kan godt være, at der ikke er mange, der tænker på det i dagligdagen, men 11 milliarder kroner er mange penge. Dem der latterliggøre det og siger, at det er lige meget, de må se, hvordan de kan finde 11 milliarder og job til 33.000 mennesker.