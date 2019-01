”P.S. Er du bøsse?”

I politikernes mailindbakken og på Facebook tikker beskederne ind dagligt, og det er langt fra altid venlige ord.

Koldings borgmester Jørn Pedersen (V) og folketingsmedlem Hans Kristian Skibby (DF) fra Tørring er to af de politikere, der ugentlig modtager beskeder på Facebook eller mails fra borgerne.

TV SYD har fået lov at kigge med i indbakken og de fora, hvor politikerne hænges ud. Begge mener, at tonen er blevet langt mere hård og personlig end tidligere.

- Jeg synes især, at jeg oplever det på Facebook. Det er helt vildt, hvordan det har udviklet sig negativt. På et tidspunkt sagde jeg fra og blokerede de allerværste, siger Jørn Pedersen, borgmester i Kolding.

Følgende kommentar er fra Facebookgruppen ”Bevar Kolding Havn”, og den har fået 4 likes.

Er du bøsse?

Det er ikke sjældent, at der tikker mails ind i indbakken hos folketingsmedlem Hans Christian Skibby (DF). Og selvom der kommer mange venlige ord, så er der også borgere, der udtrykker deres utilfredshed i voldsomme vendinger.

- Jeg har stor respekt for, at folk kan være uenige med mig som politiker. Det er en del af jobbet. Men hvis folk begynder at angribe min person med nederdrægtigheder, bandeord og prædikater, så har jeg ikke meget tålmodighed. Så bliver jeg faktisk lidt småsur, siger Hans Kristian Skibby.

Overstående er et uddrag fra en mail sendt til Hans Kristian Skibbys.

Påvirker familien

De personlige angreb er i langt højere grad blevet en del af lokalpolitik, hvis man spørger Jørn Pedersen.

- Jeg har oplevet, at mulige kandidater springer fra, fordi de ikke vil udsætte sig selv og familien for den tone, der er kommet. Det er ikke længere stille og roligt at stille på i lokalpolitik, forklarer han.

Selv har han også oplevet, at familien bliver påvirket, når bølgerne går højt på Facebook.

- Det har absolut påvirket min datter. Folk skrev på Facebook, at jeg skulle stenes i forbindelse med en debat om Saudi Arabien. Nogle folk er helt ekstreme, fortæller Jørn Pedersen.

Jørn Pedersen begyndte at blokere brugere på Facebook, hvis de bliver for personlige i deres angreb.