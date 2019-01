Stephanie Lose: Rystende læsning om Falcks metoder i krig mod Bios

Stephanie Lose, formand for Region Syddanmark, (V), er rystet over de metoder, som Falck har brugt i deres kamp mod Bios.

Afgørelsen fra Konkurrencerådet om, at Falck Danmark i perioden fra 25. august 2014 til oktober 2015 har misbrugt sin dominerende stilling ved at have fastlagt og gennemført en strategi om at holde det hollandske selskab Bios ude fra det danske marked for ambulancetjenester, er rystende læsning. Det fastslår Stephanie Lose, formand for Region Syddanmark, (V), overfor TV SYD.

Læs også Konkurrencerådet: Falck misbrugte sin stilling i kampen mod Bios

- Det er oprørende og rystende at se sort på hvidt, at Falck står bag - og eksempelvis på de sociale medier har iscenesat - hårde personangreb mod navngivne regionsrådspolitikere. Det kommer bag på mig, hvor grove midler, Falck har brugt i kampen mod Bios, siger Stephanie Lose.

Falck skylder på tillidskontoen

Hun vil ikke udtale sig om de mulige juridiske følger, inden regionens jurister og advokater har nærstuderet afgørelsen fra Konkurrencerådet.

- Vi har et fint samarbejde med det Falck-ejede Reponce, der kører ambulancer for os flere steder i Region Syddanmark. Derimod har jeg svært ved at se et fremtidigt samarbejde med selve Falck. Der mangler stadig mange points på tillidskontoen, siger regionsrådsformand Stephanie Lose.