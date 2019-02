Så svært er det at finde medarbejdere i restaurationsbranchen

Det er ikke let at rekruttere medarbejdere til alle stillinger i Sydjylland. Det oplever de hos Hotel Koldingfjord.

Ikke mange kokke, tjenere og køkkenmedhjælpere står uden arbejde i Sydjylland, hvis man skal tro nye tal.

48 procent af de opslåede jobs som køkkenmedhjælper for 4. kvartal af 2018 i Sydjylland er ikke blevet besat. Tallet er lidt lavere, når det kommer til tjenere. Her er det 37 procent, og for kokke er det 36 procent af de opslåede stillinger, der må trækkes tomhændede tilbage, viser tal fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd.

Det er en virkelighed, Hotel Koldingfjords direktør Peder J. Madsen kan nikke genkendende til.

- Vi søgte en kok i et barselsvikariat, men blandt ansøgerne kunne vi ikke finde den rigtige. Så vi endte med at ansætte en tidligere medarbejder, fortæller Peder J. Madsen, der er formand for Kolding Hotelvært- og Restauratørforening.

Vi overvejer at søge ufaglært arbejde. Men det kan godt være, at det bare vil være en fortsættelse af problemet. Peder J. Madsen, direktør, Hotel Koldingfjord

Overvejer at gå en ny vej

Over hele landet falder ledigheden. I 2018 faldt ledigheden med 8.300, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Antallet er på det laveste niveau siden 2009, og det rammer især restaurationsbranchen.

Det er dog endnu ikke noget, der har haft de store konsekvenser for Hotel Koldingfjord. Alligevel har direktøren tanker om at gå en ny vej.

- Vi overvejer at søge ufaglært arbejde som for eksempel køkkenmedhjælpere. Men det kan godt være, at det bare vil være en fortsættelse af problemet, siger Peder J. Madsen, der synes, det er rigtig ærgerligt, at tendensen er, som den er.

- Der er så meget perspektiv i jobs som tjener og kok. Der er masser af muligheder for at komme ud og rejse, siger han.

En god arbejdsplads er en del løsningen

Selvom direktøren mener, at jobs i restaurationsbranchen er attraktive, så er der tydeligvist nogen, der ikke har det på samme måde.

- Som tjener eller kok har man skiftende arbejdstider. Man arbejder om aftenen og i weekender, og det kan blandt andet være en af udfordringerne, tror jeg, gætter Peder J. Madsen på.

Derfor går han efter at lave Hotel Koldingfjord til en spændende arbejdsplads, hvor medarbejdere har lyst til at blive eller komme igen. Det er nemlig løsningen, hvis man spørger ham.

- Vi har fokus på at skabe en god arbejdsplads, der er interessant at være en del af. Her skal man ikke bare være tallerkentaxa, men man skal have en faglig stolthed, slutter direktøren.