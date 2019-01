Lørdagens overblik: Sådan bliver dagen

Inden sommer kommer der et Folketingsvalg. Her på TV SYD glæder vi os til at give dig den bedste og mest brugbare valgdækning. For at kunne gøre det, vil vi gerne høre fra dig. Hvad vil du gerne have svar på fra politikerne? Derfor rykker en del af vores valghold i dag ud og står klar til at møde dig flere steder i landsdelen. Vi håber, at du vil lægge vejen forbi.

I dag afholdes DM i skolebridge. Det sker i dag fra klokken 12 - 19 i Kolding Bridge Center. Der kommer deltagere fra hele landet, og mange af børnenes bridgelærere møder op for at heppe på deres elever.

I Vejen Idrætscenter vælter det ind med piger i alderen 7 til 13 år i denne weekend. 700 piger er tilmeldt gymnastiklejren, som var udsolgt på kun tre timer. Pigerne er alle fra DGI Sydvests lokale foreningshold.

En kold nat med frostgrader ned til minus 7 grader satte sit præg på nattelivet. Vagtcheferne i begge lokale politikredse melder om en rolig nat - men hvor politiet har måttet hjælpe en række unge mennesker og advare dem om det farlige i at sætte sig til at sove udendørs på vej hjem fra en tur i byen.

Kulden har også sat sit præg på de trafikale forhold i nat, hvor vejene er blevet saltet. Lørdag morgen kan vejene være pletvis glatte og i formiddagstimerne kan der være spredte tågebanker

Husk, at du altid kan følge de helt aktuelle meldinger om biltrafikken på trafikken.dk og for tog på DSB og Arriva.

DMI lover en weekend med udbredt nattefrost og store chancer for sol. I nat kan der lokalt komme slud- eller snebyger, men ellers bliver det mest klart vejr. Temperaturen når i de tidlige morgentimer ned mellem 1 grads varme og 3 graders frost, men stiger i løbet af dagen til mellem 0 og 4 graders varme. Kun let til frisk vind.