Tirsdagens overblik: Lukket vej gøres lovlig i dag

I dag holder Vejen Byråd ekstraordinært byrådsmøde, hvor det forventes, at et flertal i byrådet vil stemme for, at ekspropriationen og de planlagte foranstaltninger på den omstridte og spærrede Skovgårdsvej gennemføres på baggrund af åstedsforretningen den 6. december 2018.

I dag afleverer Henrik Thorø Jensen protesterne mod et planlagt biogasanlæg i Esbjerg. Det sker til borgmester Jesper Frost Rasmussen på Esbjerg Rådhus. Kritikerne håber at kunne aflevere i nærheden af 2.500 underskrifter.

En borger har på Sønderhavvej i Kruså fundet en sort/hvid "bomuldshund-lignende" tæve-hund. Hunden bærer et sort halsbånd, men er uden hundetegn. Kender du hunden, vil politiet gerne høre fra dig på tlf. 114.

Det er tåget flere steder her til morgen, så kør forsigtigt derude.

Husk, at du altid kan følge de helt aktuelle meldinger om biltrafikken på trafikken.dk og for tog på DSB og Arriva.

En opklaring i vejret natten til tirsdag har fået temperaturen til at falde til i nærheden af minus 3 graders frost. Det betyder isglatte veje, så pas på, når du skal ud at køre i de tidlige morgentimer. Ellers bliver tirsdag mest skyet og først på dagen med stedvis rimtåge. Dagtemperaturen vil ligge omkring frysepunktet, oplyser DMI.

Tak, fordi du læste med.

Med venlig hilsen

Peter Elgaard