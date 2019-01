Politiker: Sæt os ned i løn

Ikke kun børn og ældre skal holde for, når kommune skal spare. Politikerne skal gå ned i løn, foreslår SF'er.

- Lad os gå ned i løn.

Det foreslår SF’s gruppeformand i Esbjerg Byråd, Diana Mose Olsen, som politikernes eget bidrag til de nødvendige besparelser, der tårner sig op i Esbjerg: 443 mio. kr. skal findes over de næste fire år.

De udpegede spareområder er ældreområdet, skole- og børnepasningsområder og til dels også voksenhandicapområdet, men også politikernes egen organisation skal bidrage. I år med 210.000 kr. og næste år med 343.000 kr., men hvordan? Det er endnu ikke afklaret, og forslagene er mange: Fra slut med håndmadder før byrådsmøderne til ophør af avisabonnementer og gratis blækpatroner til den hjemlige printer. Og nu også en nedgang i lønnen på små 4000 kr. for menige byrådsmedlemmer.

Kun rimeligt

Det er kun rimeligt, at vi også bidrager. Diana Mose Olsen, gruppeformand, SF, Esbjerg Byråd

- Vi har en bunden opgave med at spare, og det er kun rimeligt, at vi bidrager, når vi beder medarbejderne om at gøre det. Hvis vi lægger de besparelsesforslag med, som forvaltningen er kommet med, så er vi i mål for både i år og næste år, siger Diana Mose Olsen til TV SYD.

Et byrådsmedlem i Esbjerg koster minimum ca. 200.000 kr. om året. I er 31 medlemmer i Esbjerg Byråd. Kan I ikke være færre?

- Det mener vi, er en forkert vej at gå. Vi ønsker en stærk demokratisk dækning af hele den store Esbjerg Kommune, så skal vi ikke indskrænke antallet af repræsentanter i byrådet, siger Diana Mose Olsen, SF-gruppeformand i Esbjerg Byråd.

Spareforslagene skal behandles i økonomiudvalget den 4. februar.