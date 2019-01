Scandic lover job til færdiguddannede elever

​​​​​​​Hotelkæden Scandic Hotels vil have flere elever. Manglen får dem til at tage skrappere midler i brug: De lover jobgaranti.

Konkurrencer, virksomhedsbesøg og fest står i dag på menuen for Scandic Hotels 60 elever på Scandic Bygholm Park i Horsens. Hotelkæden inviterer til den årlige elevkonference i håb om at fastholde eleverne, uanset om de er kok, tjener eller receptionist.

Antallet af unge, der begynder på en erhvervsuddannelse 2013: 95.401 unge

2014: 97.818 unge

2015: 93.781 unge

2016: 81.353 unge

2017: 73.392 unge Kilde: Danmarks Statistik

Men for at fastholde eleverne kræver det, at der er nogen at fastholde, og det er her Scandic Hotels er ved at komme i problemer.

Færre unge vælger nemlig erhvervsuddannelserne, herunder hotel- og restauration, og det betyder, at Scandic ikke får alle de elever, de gerne vil.

- Vi er i en branche, der er i massiv vækst, og vi er udfordret på at have folk til at klare den vækst, der er indenfor udebespisning og hoteldrift, forklarer føde- og drikkevaredirektør, Karsten Felvang Nielsen, til TV SYD.

Alle elever får et arbejde

Den manglende interesse for branchen vil hotelkæden nu gøre noget ved. De vil tilbyde jobgaranti for alle elever, når de er færdiguddannet. Det meddeler de fredag under elevkonferencen i Horsens.

- Vi er Danmarks største hotelkæde, og vi vækster 60 procent på vores kapacitet over de næste fire år, så vi er godt klar over, at vi skal ud og have fat i en masse nye fantastiske kollegaer, og det skal vi gøre noget ekstra for, siger Karsten Felvang Nielsen

Karsten Felvang Nielsen håber at kunne fordoble elevtallet hos Scandic Hotels over det næste år:

- Vi håber ved at tilbyde jobgaranti, at vi kan tiltrække måske 20 til 30 personer ekstra, der siger ’det vil vi rigtig gerne’.

Mathias er sikret et job

Jobgarantien gælder ikke kun for de kommende elever, men også de nuværende. En af dem er Mathias Berner, og han er glad for muligheden, som jobsikringen giver.

- Det synes jeg er helt fantastisk. Scandic er et godt sted at arbejde, og det giver et stabilt fundament til, at du kan gøre, hvad du vil, siger han til TV SYD.

Mathias Berner er med jobsikringen nu sikker på at have job efter endt uddannelse, hvis han vil fortsætte hos Scandic Hotels. Foto: Troels Sørensen

Mathias Berner er inde i sit andet år som kokkeelev på Scandic Palace Hotel i København, men har på grund af elevkonferencen taget turen til Horsens. Han har tidligere arbejdet i tøjbranchen, men nu følger han sin drøm om at blive kok. Uanset mener han, at der mangler interesse for erhvervsuddannelserne:

- Vi mangler generelt folk i håndværksfag. Om det er i et køkken eller stå at slå med en hammer. Håndværksfag bliver meget negligeret i forhold til akademiske fag, og det synes jeg er en fejl.

Noget jobsikringen forhåbentlig er et skridt på vejen til at ændre.

Med nyheden om jobsikring er der måske lidt ekstra at fejre. Elevkonferencen er i hvert fald stadig i fuld gang i Horsens.

De 60 elever fra alle Scandic-hotellerne bruger hele fredagen på elevkonference i Horsens. Foto: Troels Sørensen