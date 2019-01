Se hvorfor detektoren bippede

Ny udstilling viser det skrot og de skatte amatørarkæologerne finder i jorden.

Sidste år fik tre amatørarkæologer knap en mio. kr. i findeløn for et af Danmarkshistorien største guldfund. Ved Fæsted øst for Ribe havde de gennem to år fundet guldsmykker fra vikingetiden i et omfang og af en kvalitet, så deres fund blev sammenlignet med fundet af Guldhornene ved Møgeltønder, det måske mest berømte historiske fund i Danmark.

Denne kondom-æske blev afsløret da metaldetektoren bippede. Foto: Nationalmuseet

Ved Fæsted fandt de bl.a. otte store guldarmbånd til en vægt af omkring 1.5 kg.

Sådanne fund har boostet interessen for danefæ. Mange danskere er blevet amatørarkæologer med egen metaldetektor, og de finder alt fra skat til skrot. Det er netop titlen på en udstilling, som søndag åbner i Kongernes Jelling.

Her kan den interesserede gå på jagt blandt meget af det, som metaldetektorerne har bippet op fra jordens gemmer. Lige fra 18 flotte kondom-æsker i metal til en buttet romersk maske, der blev fundet sammen med en legetøjsjeep og et sjældent krucifiks, som dukkede op på den samme mark, hvor en legetøjspistol også lå gemt.

- Denne udstilling er en hyldest til amatørarkæologerne, som både finder skatte, flotte oldsager og også en masse skrot. Vi hylder deres frivillighed og store tålmodighed, siger Morten Teilmann-Jørgensen, der er formidlingsansvarlig i Kongernes Jelling.

Udstillingen kan ses fra søndag og året ud.

Denne diamantring kan også ses på udstillingen Kongernes Jelling. Foto: Nationalmuseet

