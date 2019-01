Skolepatrulje fik ros og varm kakao af lovens lange arm

I denne uge er der fokus på skolepatruljernes store indstats. I Esbjerg gav politiet mandag morgen både varm kakao og anerkendende ord med på vejen til skolepatruljen på Cosmosskolen

I sne og slud - skolepatruljen rykker ud. Patruljerne sørger for, at skolebørnene kommer sikkert over vejen. Det har de gjort i 70 år, uanset om det er bidende koldt, regner eller sner.

Februar plejer at være den koldeste måned på året, og derfor har Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring valgt uge 5 til kampagnen "Den Sureste Uge" som startskud til en ny indsats, der over tre år skal få flere til at vise skolepatruljerne den anerkendelse, som de fortjener.

De gør et et vigtigt stykke arbejde for færselssikkerheden. Det skal vi respektere dem for. Politiet står bag dem. Christian Østergård, vicepolitiinspektør, Syd- og Sønderjyllands Politi

Derfor var vicepolitiinspektør Christian Østergård fra Syd- og Sønderjyllands Politi tidlig mandag morgen mødt på på Spangsbjergskolen Cosmos i Esbjerg for at vise sin og politiets opbakning til skolepatruljens indsats.

- De gør et et vigtigt stykke arbejde for færselssikkerheden. Det skal vi respektere dem for. Politiet står bag dem og værsætter deres arbejde, siger Christian Østergård.



Han opfordrer trafikanterne til at give skolepatruljerne et stort smil og vise dem mere respekt.

Det er dejligt at få at vide, at vores indsats betyder noget. Adam Birkler, 6. klasse, Spangsbjergskolen

- Det er dejligt at få at vide, at vores indsats betyder noget, siger Adam Birkler, 12 år, fra 6. klasse, der sammen med sin kammerat Jonas Østergaard mandag morgen hjalp både børn og voksne trygt over vejen ved Spangsbjergskolen.

Ud over pæne ord og varm kakao, så bliver medlemerne af landets skolepatruljer også belønnet med udflugter til forlystelsesparker og en biografbillet i ny og næ.