DMI aflyser også lørdagens varsel om let isslag.

Der bliver ingen kælketur i sneen her i weekenden i Syd- og Sønderjylland. Fredag varslede DMI mellem fem og 25 centimeter snefald, men det aflyser en opdateret prognose nu.

Både søndag og mandag vil nedbøren over Syd og Sønderjylland falde som regn, da der ventes op til fem graders varme søndag og to grader på mandag. DMI venter ca. to mm nedbør på mandag og ca. otte søndag. Men altså som regn eller slud.

DMI har også ophævet lørdagens advarsel om let isslag.