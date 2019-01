Søndagens overblik: Sådan bliver dagen

Søndag bliver det dyrere at bruge den kollektive transport i form af busser og tog. Sydtrafik og Midttrafik ændrer på en række priser, mens DSB og Arriva generelt sætter prisen op for rejser i Vestdanmark med to procent i gennemsnit.

Vil du hellere bruge fødderne til at komme frem, så kan du holde formen ved lige ved at deltage i det 10. internationale Dr. Nielsen Vinterhygge Marathon i Vejle. Med mere end 500 deltagere har arrangementet - som startede som en trods-reaktion mod de store kommercielle marathonløb ude i verden - udviklet sig til at være Danmarks 3.-største marathonløb. Der er start og mål ved DGI Huset i Vejle.

En ny kold nat med frostgrader gav ro på det udendørs natteliv. Begge lokale politikredse melder om en rolig nat.

Kulden har også sat sit præg på de trafikale forhold i nat, hvor vejene er blevet saltet. Søndag morgen kan vejene være pletvis glatte og i formiddagstimerne kan trafikanterne også opleve spredte tågebanker

Husk, at du altid kan følge de helt aktuelle meldinger om biltrafikken på trafikken.dk og for tog på DSB og Arriva.

DMI forudser en søndag, hvor solen vil kigge frem ind imellem. Temperaturerne holder sig mellem frysepunktet og 2 graders varme. Ved Vestkysten op til 4 grader, og svag til let vind omkring sydvest, sidst på dagen op til jævn vind ved Vestkysten.