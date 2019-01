Søndagens overblik: Sådan bliver dagen

Kender du nogen, der overvejer at flytte over til os? Så se med her. Med job og karrieremuligheder under armen er 23 virksomheder og styrelser samt syv syddanske kommuner gået sammen om at fortælle interesserede københavnere om job-, karriere- og bosætningsmuligheder samt fritidstilbud i Syd- og Sønderjylland. Det sker søndag, og dagen begynder klokken 11 i Ridehallen ved Frederiksberg Slot i København.

Uanset udfaldet i kampen om VM-guldet mellem Danmark og Norge, som spilles i dag klokken 17.30, så er det sikkert, at Flensborg vil få fire verdensmestre.

Er du hækle- og strikkeglad, så er det muligt at få sin lyst styret søndag ved strikke-hæklefesten på Vadehavscentret i Vester Vedsted ved Ribe.

En 64-årig kvinde fra Grindsted-området, som lørdag morgen var den overlevende part i en dødsulykke på Tingvvejen mellem Esbjerg og Grindsted, er uden for livsfare. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Kvinden blev overført fra Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg til Odense Universitets Hospital efter et frontalt sammenstød mellem to biler. Føreren af den anden bil, en 69-årig kvinde fra Haderslev, afgik ved døden. Politiet vurderer, at sammenstødet skyldtes glat føre.

Selv om der er få plusgrader i vejret, så kan vejene være glatte. Søndag morgen melder Vejdirektoratet om isglat føre i Billund-området og og glatte veje i Varde-området.

Husk, at du altid kan følge de helt aktuelle meldinger om biltrafikken på trafikken.dk og for tog på DSB og Arriva.

I følge DMI vil søndagen være fyldt med nedbør. Den falder som regn det meste af dagen. Det bliver så varmt, at sne ikke har nogen søndagschancer: Fem graders varme. Vinden bliver svag til jævn fra sydøst og syd.

Klokken 6.30 var der 4,4 graders varme i Esbjerg Lufthavn, 4,1 i Vojens, 2,9 på Rømø og 4,9 i Sønderborg Lufthavn.

