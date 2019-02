Søndagens overblik: Beboelsesejendom hærget af brand i nat

Søndag er sidste chance for at besøge Efterskolemessen i Rødekro, hvor man kan møde omkring 35 efterskoler fra hele landet. Efterskolemessen er allerede blevet holdt i Aarhus og Roskilde i år, men i denne weekend er turen kommet til Rødekro. På messen kan unge, der overvejer at begynde på efterskole, møde både lærere og elever fra de forskellige skoler, og herved finde ud af, om efterskolelivet er noget for dem.

Hvis du er i tvivl om, hvor fjernvarmen kommer fra, kan du blive meget klogere i dag. Lokale varmeværker i Kolding, Tønder, Ribe, Løsning, Gauerslund og Billund inviterer nemlig inden for til Varmens Dag. Så hvis du undrer dig over, hvordan varmen kommer ind i din radiator, har du i dag mulighed for at få svar.

Natten til søndag opstod der brand i en beboelsesejendom i Vojens. Brandalarmen gik kort før klokken 01.30. Der var ikke nogen beboere hjemme, da branden opstod. Brandfolkene var færdige med slukningen kort før klokken 06, og der er sket store skader på ejendommen, oplyser vagtchef Henrik Sønderskov, Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD.

Søndag morgen kan vejene være glatte på udsatte steder. Husk, at du altid kan følge de helt aktuelle meldinger om biltrafikken på trafikken.dk og for tog på DSB og Arriva.

I dag titter solen frem hist og her, og temperaturen stiger til 2-3 graders varme. Det klare vejr byder på svag til jævn vind fra nordvest og vest.

