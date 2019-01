Se billederne: Stor interesse for strikke- hæklefestival i Vadehavscentret

Marked, workshop og fest trak i weekenden mange mennesker til strikke- og hæklefestival i Vester Vedsted ved Vadehavet.

Kreativt marked med garn for en enhver smag, strikke-hækleworkshops for både nybegyndere og øvede, og så prikken over i'et - en strikke-hækle-højskolefest med foredrag, festmiddag og strikke-hæklecafé.

Bare lørdag har der været 700 mennesker forbi det kreative marked på Vadehavscentret, så det er meget tilfredsstillende. Bettina Holmquist, arrangør, Hækle- Strikkefestival, Vester Vedsted

Sådan har weekenden set ud i Vester Vedsted og Ribe, hvor 700 mennesker har lagt vejen forbi Vadehavscentret og Ungdomshøjskolen ved Ribe. De strikkende og hæklende - flest kvinder - kommer fra hele landet for at være sammen om en passion for garn og pinde og for at lade sig inspirere til det næste håndarbejde.

Arrangør er strikkedesigner Bettina Holmquist fra Ribe. Det er første gang, hun kaster sig ud i at arrangere strikke- og hæklefestival, og hun er overvældet af den store interesse:

Læs også Fanø i denne weekend: Verdens største strikkefestival

- Bare lørdag har der været 700 mennesker forbi det kreative marked på Vadehavscentret, og så har der været mange deltagere på alle workshops både lørdag og søndag, så det er meget tilfredsstillende, fortæller hun og fortsætter: - Desuden havde 90 mennesker tilmeldt sig vores strikke-hæklefest med masser af højskolesang.

Ingen konkurrent - kun supplement - til Fanø Strikkefestival

Vester Vedsted ved Ribe ligger ud til Vadehavet tæt på Fanø, hvor en af verdens største strikkefestivaler finder sted hvert år i september, men Bettina Holmquist ser ingen konkurrence mellem de to typer festivaler:

Det her er noget helt andet og ligger på et andet tidspunkt på året, så jeg er sikker på, at folk fortsat vil strømme til Fanø. Bettina Holmquist, arrangør, Hækle- Strikkefestival, Vester Vedsted

- Jeg har drømt om det her i flere år, men har holdt mig lidt tilbage på grund af den store festival på Fanø. Men så tænkte jeg, det her er noget helt andet og ligger på et andet tidspunkt på året, så jeg er sikker på, at folk fortsat vil strømme til Fanø, siger Bettina Holmquist.