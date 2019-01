Udbrud af afrikansk svinepest: Stor kriseøvelse skal vise om Danmark er klar til kamp

Mandag begynder en stor øvelse, som tester om Danmarks beredskab kan bekæmpe frygtet afrikansk svinepest.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen deltager i storstilet beredskabsøvelse, når et simuleret udbrud af afrikansk svinepest rammer Danmark mandag morgen, oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Ingen er i tvivl om, at det vil være en dyrevelfærdsmæssig og økonomisk katastrofe, hvis vi får afrikansk svinepest til Danmark. Jakob Ellemann-Jensen, miljø- og fødevareminister, Venstre

Øvelsen er en test af myndighedernes beredskab, hvis katastrofen skulle ske. For rammer den frygtede afrikanske svinepest Danmark, kan udgifterne til smittebeskyttelse, aflivninger, erstatninger og tabte eksportindtægter tælles i milliarder.

- Ingen i hverken mit ministerium, dansk landbrug, på slagterierne eller i følgeerhvervene er i tvivl om, at det vil være en dyrevelfærdsmæssig og økonomisk katastrofe, hvis vi får afrikansk svinepest til Danmark. Derfor tester vi over fire dage om myndighederne og en lang række aktører i branchen har styr på deres roller ved et eventuelt udbrud, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Øvelsen varer fire dage og vil inddrage Miljø- og Fødevareministeriet, politiet, Beredskabs-styrelsen og erhvervet, samt tyske myndigheder.

Hvor øvelsen skal foregå, er endnu ikke offentliggjort, for at øvelsen skal være så realistisk som muligt.

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark.