Sundhedsminister: Mindretallet skal ikke bekymre sig

Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby (V), mener ikke, at mindretallene skal være bekymrede for det grænseoverskridende samarbejde, hvis regionerne nedlægges.

Hvis regeringen får sin vilje og den nye sundhedsreform vedtages, kan vi godt vinke farvel til de fem regioner.

Udsigten til at Region Syddanmark bliver nedlagt, har skabt bekymring hos det danske og tyske mindretal.

- Vi frygter, at det grænseoverskridende samarbejde ikke vil have den prioritet længere, som det har nu, og at regeringen ikke vil investere lige så mange penge i samarbejdet, som den gør gennem regionen lige nu, siger Jette Waldinger-Thiering, der landdagsmedlem for Sydslesvigsk Vælgerforening.

Hun bakkes op af Hinrich Jürgensen, der er formand Bund Deutscher Nordschleswiger. Han er bekymret for, hvordan det grænseoverskridende samarbejde skal organiseres uden Region Syddanmark, og hvilke midler der vil være til rådighed.

- Den nuværende formand for det dansk-tyske samarbejde i Region Syddanmark, Preben Jensen, har sagt, at han bruger halvdelen af sin tid på det grænseoverskridende samarbejde. Hvem er det så lige, der tager over der? Er det en af de travle borgmestre, eller er det en helt anden?, siger Hinrich Jürgensen.

Sundhedsminister, Ellen Trane Nørby, sammen med repræsentanter fra det danske og det tyske mindretal. Hun har Jette Waldinger-Thiering på sin højre side og Hinrich Jürgensen på sin venstre side. Foto: Jørgen Guldberg, TV SYD

Minister anerkender bekymringerne

Bekymringerne anerkender sundhedsminister, Ellen Trane Nørby.

- Der er ingen tvivl om, at hver gang vi laver forandringer, så kan der opstå bekymringer. Vi kender, det vi har, og ikke nødvendigvis det vi får, siger sundhedsministeren.

Mandag mødtes hun med de to mindretal i Haus Nordschleswig i Aabenraa, for at lytte til deres bekymringer og for at drøfte det grænseoverskridende samarbejde.

- Det er regeringens ønske at styrke det grænseoverskridende samarbejde, og mit møde med mindretallene i dag har handlet om at lytte til de bud, de har til at styrke det grænseoverskridende samarbejde, siger sundhedsministeren.

Forudsætningen for at komme videre

På dagens møde fik både det danske og det tyske mindretal lov at ytre deres bekymringer, og efter mødet er der stor tilfredshed at spore hos begge mindretal.

- Jeg synes, det har været fremragende, at hun har været så lyttende, siger Jette Waldinger-Thiering.

- Vi er glade for, at hun har lyttet til vores bekymringer, og at vi nu har åbnet op for en god dialog. Det er forudsætningen for, at vi kan komme videre, siger Hinrich Jürgensen.