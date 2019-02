Supersygehus rejser sig

Om et år flytter de første patienter ind i en splinterny bygning med en-sengs-stuer med eget bad og toilet

Nu kan både patienter, ansatte og politikere skimte en slutdato på det kæmpestore byggeri at et supersygehus i Aabenraa.

Sygehuset kommer til at koste i alt 1,2 milliarder kroner - fase et er taget i brug, og fredag var der rejsegilde på fase to, der skal huse en ny sengebygning, bestående af 120 plejeenheder, 13 intensivstuer og 38 ambulatorier.

Samtlige stuer bliver en-sengsstuer med eget bad og toilet.

Prisen for fase to bliver godt 720 millioner kroner, og de første patienter skal efter planen flytte ind i de nye faciliteter til januar 2020.

Regionsrådsformand Stephanie Lose glæder sig over byggeriet:

- Her vil sønderjyderne blive mødt af specialister og få den bedste behandling døgnet rundt, hvis de bliver akut syge, siger Stephanie Lose til TV SYD.