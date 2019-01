Stor kriseøvelse: Svinepestudbrud tester Danmarks beredskab

Mandag morgen ramte den frygtede afrikanske svinepest Danmark. Men bare rolig, det er kun en øvelse.

Hvis en dansk gris en dag bliver smittet med afrikansk svinepest, skal vi være klar.

Kun ved at gennemføre en realistisk øvelse, kan vi og vores mange samarbejdspartnere være helt skarpe. Signe Hvidt-Nielsen, veterinærchef, VeterinærSyd

Derfor tester Fødevarestyrelsen, dansk landbrug og hele det danske beredskab deres samarbejde de kommende dage.

Øvelsen er et simuleret udbrud af afrikansk svinepest, og formålet er at teste myndighedernes beredskab, hvis katastrofen skulle ske.

- Det har helt afgørende betydning, at alle aktører ved præcist, hvad de skal gøre, hvis sygdommen kommer til Danmark, fortæller Signe Hvidt-Nielsen, der er veterinærchef hos VeterinærSyd.

Hvad er afrikansk svinepest? - Afrikansk svinepest er en smitsom virussygdom, der kan ramme alle racer af svin (herunder vildsvin). - Afrikansk svinepest kan ikke smitte til mennesker. - Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark, men det er konstateret i flere lande tæt ved Danmark, blandt andet i Belgien, Polen, de baltiske lande og Rumænien. - Rammer Afrikansk svinepest Danmark, lukker den danske eksport til både EU-lande og resten af verden med det samme. Kilde: Fødevarestyrelsen Se mere

Både Miljø- og fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen, Politi, Beredskabsstyrelsen, Landbrug & Fødevarer og mange andre faggrupper deltager i øvelsen.

De næste fire dage skal de træne forskellige scenarier, så de kan håndtere afrikansk svinepest, hvis den en dag skulle krydse grænsen til Danmark.

En historisk stor krise

Hos Fødevarestyrelsen deltager en lang række medarbejdere. Dyrlæger, tilsynsteknikere, fødevareeksperter og mange andre faggrupper bliver udfordret af, hvad de kalder en nøje koreograferet masterplan.

- Det handler om at få aktiveret alle instanser. Vi prøver at få flest mulige medarbejdere involveret, for de skal have en fornemmelse af, hvad der sker, og hvilke redskaber vi skal tage i brug, hvis katastrofen sker, fortæller Signe Hvidt-Nielsen.

Hun fremhæver, at øvelsen især er vigtig, da udgifterne til smittebeskyttelse, aflivninger, erstatninger og tabte eksportindtægter skal tælles i milliarder, hvis svinepesten rammer.

- Kun ved at gennemføre en realistisk øvelse kan vi og vores mange samarbejdspartnere være helt skarpe, hvis vi en dag skulle stå med en dansk gris smittet med afrikansk svinepest og dermed ser lige ind i en historisk stor krise, siger hun.