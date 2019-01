Syddanske skoleelever bag opsigtsvækkende bakteriefund

Syddanske elever er med i verdens hidtil største indsamling af bakterier fra naturen. Resultatet er ti hidtil ukendte bakteriearter.

På Blåvandshuk Skole traskede 44 elever i september i fjor ud i naturen. Udstyret med protokol, falconrør og pipetter undersøgte de bark, bær, blade og kviste omkring skolen.

Det er vigtigt for dem at vide, at de er del af noget større og med til at gøre en forskel. Jette Lind, lærer, Blåvandshuk Skole

Formålet var at indsamle så mange mælkesyrebakterier som muligt til et landsdækkende forskningsprojekt.

Nu fire måneder senere viser det sig, at eleverne fra Blåvandshuk Skole har gjort et opsigtsvækkende fund.

- Eleverne har fundet en ny bakterie, som ikke er fundet nogen andre steder i landet, fortæller Jette Lind, der er lærer og naturfagsvejleder på Blåvandshuk Skole.

Den nye bakterie blev fundet på det gamle kastanjetræ, som står midt i skolegården på Blåvandshuk Skole, og på en tusindfryd i skolens klubområde.

- Eleverne synes, det er vildt sejt. De var meget interesserede i forsøget, og det er vigtigt for dem at vide, at de er del af noget større og med til at gøre en forskel, fortæller Jette Lind.

25.000 elever gennemførte forsøget i september 2018 og registrerede knap 18.000 prøver. Siden da har over 70 laboranter og forskere på Novozymes deltaget i analyser af prøverne. Foto: Sanne Vils Axelsen

En skattekiste af bakterier

Eksperimentet hedder “Jagten på de gode bakterier” og på landsplan har 25.000 elever hjulpet med at samle bakterier.

Den store indsamling har resulteret i opdagelsen af ti hidtil ukendte bakteriearter. Det er et ekstraordinært fund, da der normalt kun bliver fundet én ny bakterieart hvert år i Danmark.

Bakterier er en enorm ressource, og de kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Mads Bjørnvad, afdelingsleder, Novozymes

”De nye fund af gode bakterier kan være en skattekiste. Bakterier er en enorm ressource, og de kan bruges i mange forskellige sammenhænge. Derfor er det fantastisk, at vi sammen med eleverne har fundet så meget, som aldrig før er set eller beskrevet,” siger afdelingsleder i den bioteknologiske virksomhed Novozymes, Mads Bjørnvad.

Elevernes succesfulde bakteriefund er fordelt over hele Danmark. Ud af de ti nye arter er fire af arterne kun fundet fire steder i landet. Det er tilfældet hos Blåvandshuk Skole samt skoler i Holbæk, Brønshøj og Kalundborg.

Andre nye arter er fundet mange gange forskellige steder i Danmark. For eksempel på Vejle Midtbyskole og Sdr. Omme Skole.