Ekstreme Kristina: Syv maratonløb på syv dage på syv kontinenter

Kristina Schou Madsen elsker at rejse, men nok ikke som de fleste. Hun skal hverken surfe i Australien eller sole på stranden i Miami. Hun skal løbe syv maratonløb på syv dage på syv kontinenter.

Hvis man elsker at rejse, så kunne man godt blive misundelse på Kristina Schou Madsen planer. I denne uge begynder hun nemlig en jordomrejse rundt på syv kontinenter.

Jeg er faktisk helt almindelig, men jeg har bare nogle vilde drømme. Kristina Schou Madsen, ekstremløber, Kolding

Enhver globetrotters hede drøm. Men Kristina Schou Madsen er ikke enhver globetrotter. Hun skal hverken surfe i Australien eller sole i Dubai. Hun skal løbe.

Hun skal løbe et maraton på Antarktis, endnu et i Cape Town, et Perth, et i Dubai, et i Madrid et i Santiago og et i Miami.

Syv maratonløb på syv dage på syv kontinenter i konkurrencen World Maraton Challenge.

På spørgsmålet om hun er sindssyg, ler Kristina højt.

- Nej, ikke sindssyg, jeg er faktisk helt almindelig, men jeg har bare nogle vilde drømme, fortæller hun, og så har hun et stærkt konkurrencegen.

Jeg vil bare være den bedste til det jeg gør, sådan er det bare. Kristina Schou Madsen, ekstremløber, Kolding

- Jeg vil bare være den bedste til det jeg gør, sådan er det bare, ler Kristina.

Hele Kristina Schou Madsen liv handler om løb. Hver dag løber hun 20 kilometer, og så spinner hun, hun træner andre i at løbe og holder foredrag om løb.