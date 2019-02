Taget med fingrene i kassen - nu klapper fælden

Slut med tilskud til Fælleslandboforeningen for Sydslesvig efter mistanke om misbrug af skattekroner. Sydslesvigudvalget har lukket kassen med øjeblikkelig virkning.

- Det er meget usædvanligt, at vi stopper tilskuddet til en forening syd for grænsen, men i den her sag er jeg ikke i tvivl om, at det var nødvendigt. Det er skatteydernes penge, vi forvalter.

Sådan siger Anni Matthiesen,(V), formand for Folketingets Sydslesvigudvalg, lørdag til TV SYD.

I efteråret gik der rygter om, at tilskuddet fra den danske stat til Fælleslandboforeningen for Sydslesvig ikke blev brugt i overensstemmelse med reglerne. Det fik Anni Matthiesen til at bede et uafhængigt revisionsselskab til at undersøge forholdene i Landboforeningen for Sydslesvig.

Foreningen yder rådgivning til ca. 150 landmænd i Sydslesvig og modtager godt en million kroner om året fra den danske stat via tilskud fra Sydslesvigudvalget.

Undersøgelsen afslørede en række forhold - bl.a. at lønningerne til foreningens ansatte var meget høje i forhold til, hvad der normalt betales. Der var ingen ansættelseskontrakter - stillinger blev ikke slået op - og i hvert fald et bestyrelsesmedlem har haft både sin kone og sin søn ansat for tilskudspenge.

Sydslesvigudvalget administerer en halv milliard kroner Sydslesvigudvalget er et udvalg i Folketinget, der virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Dette indebærer blandt andet, at udvalgets medlemmer deltager i møder og arrangementer afholdt af de sydslesvigske foreninger mv. Sydslesvigudvalget træffer efter ansøgning afgørelse om tilskud og lån til aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Sydslesvigudvalget har fem medlemmer. Folketinget udvælger medlemmerne efter forholdstalsvalg blandt sine medlemmer. Anni Matthiesen fra Venstre er formand for udvalget. Udvalget administrerer den cirka halve milliard kroner, som den danske stat årligt bruger på det danske mindretal syd for grænsen. Kilde: Kulturministeriet og TV SYD

Der var rod med kørselsregnskaber, og undersøgelsen afslørede også, at ansatte i foreningen tog sig privat betalt for at yde rådgivning til landmænd, selvom de var på arbejde for landboforeningen.

Landboforeningen har ikke ønsket at kommentere sagen, men afviser i en skriftlig redegørelse i Flensborg Avis lørdag, at have gjort noget forkert.

"... bestyrelsen og medarbejderne har altid handlet i god tro", hedder det blandt andet.

Ifølge Flensborg Avis ledes foreningen af en bestyrelse og har seks ansatte: To konsulenter, en bogholder, to kontorassistenter, en rengøringsmedarbejder og en pedel.

Det årlige tilskud fra Danmark udgør 153.000 euro.

Chefredaktør Jørgen Møllekær, Flensborg Avis, kalder sagen "mildt sagt opsigtsvækkende" og skriver i dagen leder, at det er "en rigtig skidt sag for Sydslesvig".