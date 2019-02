Tidligere sagde hun "velkommen til livet" - nu siger hun "farvel"

Jytte Rasmussen fra Sønderborg drømte om noget, som nok de færreste gør. Og nu er hun i fuld gang med at udleve drømmen.

Det er ikke længe siden, at 42-årige Jytte Rasmussen var med til at tage imod liv på en fødeafdeling som social- og sundhedsassistent.

Hun valgte dog at skifte ”velkommen til livet” ud med ”farvel til livet” og gøre drømmen om at blive bedemand til virkelighed.

- For nogen lyder det specielt, men det er sådan et meningsfuldt job. Det at kunne give folk en værdig afsked med livet og give de pårørende en kvalitetsfuld, tryg og god oplevelse med afskeden. Det er så værdifuldt for mig, siger Jytte Rasmussen.

- Man skal have en vis alder for at være bedemand

Jytte Rasmussen tog springet i juni 2018, hvor hun blev ansat ved Helmich & Søn Begravelsesforretning i Sønderborg og Gråsten. Hun har altid vidst, at hun ville være bedemand, men hun har ventet på at blive "gammel nok".

- Jeg synes, at man skal have en vis alder for at være bedemand. Livserfaring og modenhed er vigtige egenskaber at bestride som bedemand, siger hun.

- Desuden skulle mine børn være gamle nok til at forstå, når jeg nogle gange kan blive nødsaget til at aflyse aftaler med dem, for som bedemand skal man være til rådighed 24-7.

Folk er enten for eller imod

Jytte Rasmussen er godt i gang med bedemandsuddannelsen og kan formentlig kalde sig for eksamineret bedemand til sommer.

Det betyder, at hun har gennemgået forskellige teoretiske forløb, et praktisk forløb og en afsluttende teoretisk samt skriftlig eksamensopgave.

At hun satser så hårdt på bedemandstjansen, er blevet modtaget meget blandet af venner og familie.

- Nogen siger: "Nej, det kan jeg slet ikke forstå". Andre siger: "Det var da fantastisk". Det er enten-eller, fortæller hun.

- Men ofte sætter det tanker i gang hos dem, der slet ikke kan forstå det. De bløder lidt op, og så begynder vi at snakke om, hvad de vil, når de skal herfra.

Ingen krav om uddannelse

Hvert år gennemfører 16-20 personer bedemandsuddannelsen. Der er kun ét sted i Danmark, man kan blive uddannet bedemand – nemlig i Vejle.

Der er dog ingen krav om, at man skal have en uddannelse for at arbejde som bedemand, og det er ifølge brancheforeningen Danske Bedemænd et problem. Foreningen ønsker, at alle bedemænd har en uddannelse bag sig.

- Bedemænd sidder i dag med en uhyre samfundsnyttig opgave og har en kæmpestor koordineringsopgave med andre myndigheder. Man bør ikke kunne etablere sig som selvstændig bedemand i Danmark, medmindre man har en bedemandsuddannelse, siger Ole Roed Jakobsen.

- Heldigvis foregår håndteringen af de cirka 55.000 dødsfald om året på ordentlig vis, men vi ved også, at der er stor forskel på den hjælp og rådgivning, som man får eller især ikke får.

Ole Roed Jakobsen er direktør i Danske Bedemænd, som står bag bedemandsuddannelsen.

- Vi så rigtig gerne, at der via lovgivning var sikret en autorisationsordning. Alternativt, at der var et autoriseret uddannelsesforløb godkendt af staten, siger han.

Udover den almindelige bedemandsuddannelse er det muligt at tage en diplomuddannelse - også tilbudt af brancheforeningen. Den tager to år og har fokus på alt fra ledelse til personlig indsigt og træning i samtaleteknik via brug af skuespillere.

Jytte vil være uddannet bedemand

Selvom uddannelsen ikke er et krav for at praktisere som bedemand, var Jytte Rasmussen ikke i tvivl om, at hun ville tage den.

- Som uddannet bedemand får jeg en grundlæggende viden om det psykologiske i forbindelse med sorg og det at miste. Jeg får også viden om etik og lovgivning samt de forskellige trosretninger. Det giver et kvalitetsstempel, mener hun.

Hun medgiver, at drømmejobbet ikke altid er lige let.

- Det kan være svært at rumme de pårørendes følelser. Selvom jeg er professionel, kan jeg også godt blive berørt af situationen. Det må man gerne vise, så længe man ikke overtager tuderiet. Vi er heldigvis gode til at tale sammen kollegaerne imellem, siger hun.

Hun kunne ikke forestille sig at lave noget som helst andet end at være bedemand.

- Jeg er så glad for mit arbejde. Det er det hele. Det er faktisk svært for mig at sætte ord på. Det er bare rigtigt, siger Jytte Rasmussen.